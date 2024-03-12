利物浦逼和曼城 末段未獲12碼惹議 高普哥帥英超終極較量惺惺相惜

利物浦續受傷兵困擾，上周中歐霸復出的前鋒穆罕默德沙拿則續先列後備。23分鐘，曼城憑防中史東斯接應奇雲迪布尼開出的近柱角球於無人看管下射入。50分鐘，曼城門將艾達臣摩拉斯踢跌敵鋒達雲紐尼斯被判12碼，紅軍由阿歷斯麥亞里士打操刀扳平。艾達臣6分鐘後更因傷退下火線，由史堤芬奧迪加入替把關。61分鐘，紅軍領隊高普換入沙拿及復出的左閘安德魯羅拔臣加強攻力，「藍月」主帥哥迪奧拿也在69分鐘調入翼鋒謝利美杜古和中場高華錫應對，惟前者在完場前於禁區內起腳踢中麥亞里士打胸口令其倒地，但球證奧利華未有示意，視像裁判（VAR）亦無介入下，結果兩軍各一言和終場。

高普：退休後或可跟哥帥成好友

高普賽後不滿說：「己隊完場前應100%獲判12碼……我周圍所有擁有iPad的人翻看片段時都說『嘩！清晰』……你的腳舉得那麼高，然後腳就在這地方（高普指着自己胸部）。」高普又質疑「為甚麼VAR房內的人會想『啊，這不太清楚和明顯？』」哥帥則稱讚紅軍在高普領軍下成為一個不可思議的對手，並透露艾達臣的傷勢看來並不樂觀。

由於高普將於季後離隊，故此役已成他與哥帥最後一次在英超交手。兩人賽後擁抱了一段時間，並惺惺相惜。高普稱彼此尊重，笑言或者將來他們退休後可成為好朋友；哥帥則盼望對方不久便會復出，因為「足球需要有這樣個性的人」，並說：「他的存在令曼城和我，分別成為一支更佳的球隊及更出色的領隊。」總計兩人執教生涯交手30次，高普取得12勝7和11負，若紅軍和藍月同告晉身英格蘭足總盃4強或決賽，兩人有機會今季再度對陣。

爭標三雄鼎立 阿仙奴餘下賽程最艱巨

綜觀英超榜首三雄尚餘10輪聯賽（見表），藍月硬仗要數下輪主場迎戰「一哥」阿仙奴及下月底作客熱刺；紅軍亦需作客惡鬥曼聯及主場迎戰熱刺，但兩隊相比「兵工廠」的賽程已難度較少，事關後者仍有3場作客大戰，除了藍月，之後還要作客硬撼熱刺及曼聯，失分機會或較藍月及紅軍高。