韋少揚威沙特站 再偕隊友佩雷斯包辦冠亞

昨仗排頭位的韋斯塔本甫開賽便拉開次席起步的法拉利星將陸克萊，即使因雅士頓馬田車手史度爾在第6個圈炒車要出安全車下，因戰術不同而一度被選擇不入維修站的麥拿侖車手諾利斯佔先，但他僅花3圈時間便重奪領先地位，及後一放絕塵輕鬆奪冠。而其紅牛隊友佩雷斯則在第3名起步下，在比賽中段已趕過最終得季軍的陸克萊，終以次名衝線奪亞。

小將比亞文代辛斯出戰第7完賽

至於法拉利後備車手比亞文昨頂替因盲腸炎須做手術避戰的辛斯出戰，表現不過不失，以第11位起步的他終以第7名完賽。而開季前換帥的哈斯車隊，在日籍領隊小松禮雄的戰術奏效下，終由麥奴臣助隊友侯根保力保第10名完成取今季首分。

另外，紅牛行政總裁兼領隊漢拿的性騷擾風波續有新發展，據報向傳媒發放有關證據的告密者正是紅牛顧問靴文馬高，車隊正展開調查。由於「韋少」合約列明馬高一旦離隊，原定2028年到期的合約可提早結束，他在正賽前雖未回應事件，但表示希望漢拿及馬高均留隊續助車隊發展。