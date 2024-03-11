阿仙奴娛賓八連勝 夏維斯頭槌奠勝 彌補蘭斯達爾犯錯

拉耶借將身分避戰

由於阿仙奴正選門將大衛拉耶屬借將身分，昨仗受條款所限不能倒戈賓福特，改由今屆失去正選的蘭斯達爾臨危受命，相隔兩個月再次披甲把關。

甫開賽已主導形勢的「兵工廠」，於19分鐘由後衛賓韋特右路傳中予伏兵門前的中場迪格蘭賴斯頂入先開紀錄。惟及後多次機會未能拉開比數下，反而在完半場前階時階段，在後場猜傳時蘭斯達爾遭前場壓迫的客軍前鋒尤尼韋沙，把握其未及時解圍的時機上前攔截，直接將其踢出的皮球反彈踢入網，扳平1：1。

換邊後阿仙奴圍攻無果之餘，更幾乎再度失守，但將功補過的蘭斯達爾先於55分鐘救出賓福特前鋒艾雲東尼的遠程笠射，再於71分鐘救出敵軍後衛彌敦哥連斯的近門頭槌。結果兵工廠戰至86分鐘終由夏維斯接應再次於右路精準傳中的賓韋特，近門頭槌頂入奠勝球，助球隊以2：1險勝賓福特，亦是阿仙奴自2015年以來再嘗英超八連勝，並以28戰得64分，在利物浦大戰曼城前暫登榜首。

熱刺爭前四大戰挫維拉

賽後阿仙奴主帥阿迪達被問及蘭斯達爾的失誤時表示：「這是足球的一部分，最重要是怎樣去在場上回應，用表現去彌補過錯，他在下半場做到了這一點，並幫助我們最終取得勝利。」

至於熱刺昨晚憑占士麥迪臣、比蘭莊遜、孫興慜及迪姆華拿各建一功，作客4：0大勝阿士東維拉，賽後27戰得53分，落後第4的維拉兩分但踢少1場，續居第5。

另外，暫以26戰得36分排第11位的車路士，明晨將於主場迎戰踢多1場但手握40分的紐卡素，力爭走出近兩輪聯賽不勝走勢。