安瑟LIV高球香港站稱王 附加洞險勝兩對手 首奪個人分站冠軍

在首兩日領先的安瑟，原以5桿優勢進入決賽輪，但昨仗他表現回落，僅捉下1隻「小鳥」，並吞下3次「柏忌」，被表現出色的46歲英籍名將保羅基斯及30歲澳洲籍球手卡馬隆史密夫後上力追，結果戰畢3日共54個洞後，3人總成績均以低標準13桿並列榜首，須進行附加洞決高下。

Crushers GC後上奪團體賽冠軍

基斯及史密夫在附加洞階段各自出現失誤，同樣以高標準1桿完成，反觀安瑟及時回勇，在第2桿時已把球打上果嶺，終以低標準1桿勝出，奪得個人首個LIV巡迴賽分站冠軍，並升至巡迴賽總成績第5位。賽後這名33歲星將稱：「奪冠讓我感到自豪，雖然今（昨）天戰况與過去兩日截然不同，我未能發揮出最好水平，但慶幸自己精神狀態仍很堅定，在關鍵的附加洞打出應有水準。」

球迷讚氣氛佳 菲旅客訪港為睹拉姆風釆

團體賽方面，由Crushers GC隊在總成續以低標準35桿後上奪冠，並贏得300萬美元獎金（約2346萬港元），更令巡迴賽隊伍總成績拋開42分續居首。值得一提的是，智利籍好手尼爾文及芬蘭籍的森莫亞昨分別在第8及第2洞打出一桿入洞，而今站最終取第4名的尼爾文，以39.58分領先前世界一哥拉姆，在巡迴賽個人總成績繼續鶴立雞群。

此外，今屆首落戶香港的LIV分站，除了球手之間激烈的比併外，場外也充滿氣氛，包括設有紀念品店及攤位遊戲等，讓球迷享受是次賽事帶來的體驗。即使昨日持續驟雨，但無損大量球迷入場觀戰，現場所見不少人前往紀念品店購買白色帽子，以便獲得球手簽名，同時大會也設有「粉嶺同樂谷」，其中小食攤位吸引了部分球迷光顧，能享用美食之餘，亦可在大熒幕看比賽進程。

雖然高球運動在港較難親身接觸，但亦有不少本地家庭入場支持，丘小姐讚氣氛像嘉年華，也能配合其一家人參與活動。來自菲律賓的旅客Stephen則透露自己喜愛西班牙籍前世界一哥拉姆，來港為親眼一睹偶像風采。