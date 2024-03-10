安瑟續勇領先 今逐LIV香港站冠軍

上月底剛過33歲生日的安瑟，在LIV巡迴賽香港站表現神勇，繼首日與南非籍「重炮手」布瑪斯達同以低標準7桿並列個人賽榜首後，昨保持穩定發揮，連續兩日零「柏忌」兼捉8隻「小鳥」，終以低標準8桿完成，總成績則以低標準15桿居首，領先並列次席的禾拿二世及隊友查卡拉5桿，今於煞科日爭逐個人首個LIV巡迴賽分站冠軍。他賽後稱自己表現未算完美，錯過了兩次果嶺，但也拿下了一些長推球，今日的決賽輪料不會改變過去兩日成功的戰略。

其餘球手方面，布瑪斯達昨表現下滑，先在第5洞吞「柏忌」，再於第10洞吞「雙柏忌」，即使捉了4隻「小鳥」仍無法彌補，終僅以低標準1桿完成，總成績低標準8桿並列第7；前世界一哥拉姆則以低標準9桿並列第4。

Fireballs GC隊升團體賽榜首

由於安瑟與隊友查卡拉昨分別做出第1及3佳成績，助Fireballs GC隊在團體賽以低標準28桿升上榜首，以3桿領先次席的Ripper GC。

另外，曾為美國搖滾樂隊Maroon 5等歌手推出Remix版歌曲的著名音樂人Gryffin，昨亦訪港擔任LIV巡迴賽香港站賽後音樂會的負責人，為球迷帶來精彩表演。