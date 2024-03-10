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體育

紅軍迎藍月 天王山之戰左右大局 勢成高普哥迪奧拿英超最後交鋒 賽前互褒識英雄重英雄

【明報專訊】英超今晚上演爭冠關鍵戰，由利物浦主場迎戰曼城，同時很可能是雙方領隊高普與哥迪奧拿最後一次在英超交鋒。兩大名帥自分別接手「紅軍」及「藍月」後，8年來分途鑄造一代王朝，多次在爭標路上鬥得難分難解，他們更識英雄重英雄，包括今仗賽前在內已多次公開頌讚彼此，視為可敬的對手。

利物浦vs.曼城 now611／621台 晚上23：45直播

8年21次對壘 往績勢均力敵

在第3的阿仙奴今晨迎戰賓福特前，利物浦27戰63分居首，僅以1分力壓曼城，這場「天王山之戰」的「6分波」，或成今季英超冠軍誰屬的分水嶺。曼城作客晏菲路球場往績一般，雖曾在2021年2月大勝4：1，以及中場洛迪卡斯簡迪在陣已連續60場不敗，但藍月近26次造訪僅贏兩次兼輸17場。若這衛冕之師與今季主場未嘗一敗的紅軍齊失分，將令隨後的「兵工廠」有機可乘。

利物浦領隊高普早前宣布完季離任後將休息一段時間，並承諾不會執教其他英超隊，意味今仗是他在英超對哥迪奧拿的最後一戰。兩大名帥8年來21次對壘，高普與哥帥分別贏8及6次、打和7次，名副其實勢均力敵，他們引領球隊及英超推上新高峰，其中在2018／19及2021／22年球季，紅軍與藍月爭標尤其激烈，鬥到最後一刻最終只差1分。英超歷來最高積分前4名紀錄，正是兩軍取得。高普結束利物浦30年的等待首奪英超；哥迪奧拿近6季5奪英超，且雙方都贏盡英格蘭以至歐聯錦標。

阿諾特夏蘭特隔空罵戰

雖然大戰賽前，兩隊今季首循環踢成1：1的入球功臣、阿歷山大阿諾特與艾寧夏蘭特隔空對罵，正養傷的前者受訪時「挑機」，稱縱使曼城比利物浦贏得更多冠軍，但「考慮到兩隊財政狀况，我們的錦標意義更大」。夏蘭特隨即在另一訪問反擊，「我來曼城首季就成為三冠王，感覺非常好，他應該不清楚這種感覺」。

高普：哥帥令我變更好

哥帥：高普風格值學習

不過，高普及哥迪奧拿在賽前記招都為此降溫，一如以往互派高帽，高普說：「我不肯定已多少次表達對曼城的尊重，是過去10年英格蘭以至歐洲最成功的球隊。有最佳9號球員夏蘭特，奇雲迪布尼和菲爾科頓都是目前英超最好球員。哥迪奧拿是世上最佳主帥，影響了足球發展，也是我遇過最好的教練。我從沒因他而沮喪，反而令我成為更好的主帥」。哥帥亦敬重高普，「他熱愛足球、充滿激情，球隊風格總有可學習的地方。即使這可能是我們最後一次英超交手，但緊接在足總盃或將來，也許我們還有機會再遇」。

利物浦隊長華基爾雲迪積克期待與夏蘭特正面交鋒，後者也形容對方為「怪物」。紅軍名宿加歷查認為，今季英超冠軍走勢將取決雲迪積克、菲爾科頓及阿仙奴中場迪格蘭賴斯的表現，其中對科頓推崇備至，認為對方已有力在球會及英格蘭隊站穩正選。

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