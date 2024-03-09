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體育

男拔萃田徑隊連續3屆D1團體「大滿貫」 女拔萃反壓德望16連霸

【明報專訊】港九區中學學界第一組 （D1）田徑賽昨在灣仔運動場煞科，再寫下10項新紀錄。今屆女子組團體總冠軍爭奪鬥到最後，終由拔萃女書院以11分之差反壓首兩日領先的德望學校，締造16連霸。拔萃男書院則連續3屆以「大滿貫」姿態封王。

白凱文11.67秒破女甲百米學界紀錄

賽事壓軸一日續有多名港隊成員出戰，其中女拔萃「欄后」白凱文早上以13.68秒揚威女甲100米跨欄決賽後，下午轉戰100米決賽以11.67秒膺「女飛人」，在學體會承認超風速成績下，打破陳佩琦在2016／17學年所創的學界紀錄（11.85秒）；德望的庾沛怡與港大同學會書院的杭州亞運代表李紫桃，以11.91及12秒正分摘亞、季軍。

白凱文與李紫桃及後再於女甲4×100米接力交鋒，兩人均負責最後一棒下，由後者率領港大同學會書院跑出48.36秒，以0.38秒優勢刷新今屆初賽所創的紀錄。兩人賽後同言珍惜最後一次在D1交手的機會，白凱文說：「跟她（李紫桃）由細玩到大，很慶幸有這個隊友兼對手。我們比賽前都有說有笑，似聚舊多過去比賽。」李紫桃則笑稱，會力邀白凱文為港隊兼戰接力。

吳君浩21.50秒締男甲200米新績

男子組方面，男拔萃的冰島、香港混血兒吳君浩，昨先在早上的男甲200米以21.50秒封王；下午在100米再於超風速下，把首日締造的學界紀錄推前0.06秒至10.49秒。他隨後領銜學校在4 ×100米接力以41.83秒奪冠。過去不曾擁有學界紀錄的他，今屆在上述3項均名留史冊。他表示欲為港隊出戰下月亞青賽，但因與中學文憑試（DSE）撞期，「要跟家人、教練、大學方面商討，再思考行咩路」。

至於團體成績，在煞科日前屈居於德望之後的女拔萃，憑港將徐穎恩在女甲400及800米封后「搶分」後，與德望拉成均勢。女拔萃終在壓軸的4×400米接力3組別全奪冠，當中甲及丙組均破學界紀錄，總成績累積483.5分，以11分之差壓過德望，雖失落乙、丙組團體冠軍，仍有驚無險締造16連霸。男拔萃則「由頭帶到尾」，以517總分、199分之差領放次席喇沙書院，並達成甲、乙、丙組「大滿貫」。

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