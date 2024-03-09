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體育

體壇快訊：傑志足總盃鬥港會爭入4強

【明報專訊】香港足總盃今舉行最後一場8強，由衛冕的傑志下午3時在旺角大球場對港會，勝方4強將鬥東方。另外，香港足總前午起在網站售賣港足世盃外主場連球衣套票，迅速售罄更令網站「死機」逾兩小時。足總昨發聲明承認系統繁忙期間現超額認購，據悉根據付款時序電郵通知未能成功購買的用戶安排退款，以及額外贈送一張6月6日主場對伊朗隊門票。

港七欖系列賽次站遇日本

世界七人欖球挑戰者系列賽次站昨起一連3日於烏拉圭開賽，香港男子隊經抽籤後跟「宿敵」日本隊同在B組，其餘對手為智利及墨西哥隊；香港女子隊在B組對手包括上站亞軍肯尼亞、比利時及巴布亞新畿內亞隊。而港男、女子隊於下月5至7日舉行的香港國際七人欖球賽，將分途出戰今屆新增的「Melrose銀劍賽」。

大坂禾琪印第安賽晉次圈

兩名「媽媽級」球手大坂直美及禾絲妮雅琪，昨在印第安韋爾斯網球公開賽女單首圈，分別以盤數2：0淘汰艾蘭妮和中國隊的朱琳，與另一國家隊好手王欣瑜晉級次圈；而美籍名將「大威」維納絲威廉絲則不敵日籍球手日比野菜緒出局。

比寧咸涉攻擊言論判無罪

西班牙足總昨以沒證據顯示皇家馬德里中場祖迪比寧咸，曾於上月西甲作客基達菲時，向主隊前鋒格連活特說過「強姦犯」的攻擊性言論，故不用受罰。至於在西甲落後皇馬7分的基羅納明晨迎戰奧沙辛拿。

C朗啞火 艾納斯兩連敗

有基斯坦奴朗拿度（C朗）曾主射罰球中楣的艾納斯，昨在沙特聯主場1：3不敵拉德，連同上場亞冠盃吞兩連敗。國際邁阿密藉美斯及蘇亞雷斯先後建功，在中北美洲冠軍盃16強首回合作客逼和拿舒維爾2：2。

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