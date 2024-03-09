阿仙奴迎賓爭返榜首 夏維斯當勇 獲讚以表現回應質疑

阿仙奴近4場英超合轟21球只失1球，當中夏維斯連續3仗建功，貢獻3個入球兼兩次助攻，一掃去夏以6500萬鎊（約6.52億港元）轉會費來投的質疑聲。現任評述員的英超名宿兼前射手瑟頓認為，這名24歲德國國腳已成兵工廠重要一員，「他剛來阿仙奴時有很多批評聲音，我認為他之前被9號位置束縛了，現在他用表現回應質疑，已證明是球隊重要成員，領隊阿迪達這次增兵是正確的」。

阿仙奴27戰61分排第3，在榜首雙雄利物浦與曼城將於明晚「鷸蚌相爭」，兵工廠若挫賓福特再下一城，將可漁人得利拉近分差兼早一日暫做榜首。傷養多時的閘衛祖利安添巴已復操，今仗有望復出候命。名宿保羅麥臣認為，今季只有母會阿仙奴能阻止曼城衛冕。

曼聯迎拖肥 傷兵海倫膺2月最佳

另外，英超兩連敗的曼聯將於今晚早場主場對「拖肥」愛華頓，爭前四以至前五已不容再失。仍在養傷的前鋒海倫昨當選英超2月最佳球員，這名21歲丹麥國腳上月上陣4場入5球兼貢獻1次助攻，擊敗曼城的菲爾科頓及阿仙奴的布卡約沙卡，首獲此殊榮。

此外，熱愛動漫的「紅魔」前門將迪基亞昨在社交網發布一張《龍珠》封面圖，悼念昨公布本月1日病逝的日本著名漫畫家鳥山明，這名今季未有落班的門神，此前曾發布《龍珠》圖片慶祝情人節。