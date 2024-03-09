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體育

利華古遜驚險逼和卡拉巴克保不敗身 阿朗素：不會怕首敗

【明報專訊】在德甲遙領的利華古遜，昨在歐霸16強首回合上半場落後兩球後，終藉補時階段取得入球，作客以2：2逼和阿塞拜疆球隊卡拉巴克，力保今季各項賽事35戰不敗。主帥沙比阿朗素賽後相信首敗始終會出現，但不會害怕它來臨。

巴西籍前鋒祖連奴上半場傳射居功助卡拉巴克領前2：0。沙比阿朗素下半場先後調入謝利美費林邦、格列沙加及科利安華迪斯加強攻力，而後者也在70分鐘追回一球。及至補時兩分鐘，在80分鐘上陣的鋒將柏德列舒希克於補時階段建奇功，終助利華逼和2：2完場，將今季不敗場數改寫為35場。

沙比阿朗素說：「我不會懼怕今季首敗，它始終會發生，這就是足球。最重要是落敗後，球隊仍能保持良好的動力、戰意和能量。」另外，德甲排次席的拜仁慕尼黑今晚迎戰緬恩斯若勝出，便會追至落後利華7分。

米蘭4：2先取10人斯拉維亞

AC米蘭在另一場歐霸16強首回合則把握布拉格斯拉維亞在26分鐘少踢1人的優勢，憑鋒將基奧特開齋及基斯甸普列錫埋齋，助米蘭主場以4：2勝出。米蘭鄰會國際米蘭明晨將在意甲作客「四哥」博洛尼亞，若勝出便可進一步拋離次席祖雲達斯及排第3的米蘭18分和19分。

至於法甲的馬賽在前鋒奧巴美揚梅開二度下，昨於歐霸16強首回合主場以4：0大勝在62分鐘起少踢1人的西甲球隊維拉利爾。

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