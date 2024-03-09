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體育

英超隊歐霸16強命運迥異 白禮頓韋斯咸吃悶棍 紅軍大勝斯巴達獨樂樂

【明報專訊】英超3軍昨在歐霸16強首回合出征悲喜交集，聯賽「一哥」利物浦在穆罕默德沙拿後備上陣復出下，藉達雲紐尼斯梅開二度，以5：1大勝布拉格斯巴達，晉級8強高唱入雲，並為明晚聯賽榜首大戰次席客軍曼城壯行色；不過，白禮頓及韋斯咸則分別以0：4和0：1敗走羅馬及弗賴堡。

利物浦藉中場阿歷斯麥亞里士打於開賽7分鐘射入12碼，加上前鋒達雲紐尼斯在25分鐘先射入世界波，後於上半場補時階段再破網，加上下半場路易斯迪亞斯，以及傷癒後連續兩場後備上陣的蘇保斯拉爾亦「士哥」，最終作客以5：1大勝僅靠「紅軍」右閘干拿巴特利下半場入替僅40秒便擺烏龍破蛋的布拉格斯巴達，各賽事連贏7場。

值得一提的是，因腿筋受傷缺陣近3周的紅軍前鋒穆罕默德沙拿，是役在74分鐘後備落場復出，並曾建功卻因越位在先「食詐糊」，但料相信已為明晚英超榜首大戰硬碰曼城掛帥做好「熱身」。

紐尼斯起孖 沙拿後備登場復出

海鷗吞羅馬4蛋 近6戰僅1勝

紐尼斯踏入2024年狀態大勇，各賽事披甲12次獨取8球兼交出4次助攻，昨仗賽後雖獲紅軍領隊高普稱讚，但亦被提醒表現仍未達巔峰狀態。此外，高普認為此役是「賽果比球隊表現好得多」，理由是麾下未能做好保護球隊的工作，而且出現不必要的控球失誤，讓對手不時能施展反擊。

另外兩支歐霸英超代表白禮頓及韋斯咸同告輸波。「海鷗」作客羅馬被敵鋒保羅戴巴拿和盧卡古上半場破門，「首都狼」下半場再由守將基安盧卡文仙尼和中場白賴仁基斯坦迪建功，以4：0大捷，也將1月中上任的主帥迪羅斯的領軍成績改寫為8勝1和1負，而總計白禮頓近6仗錄得1勝1和4負劣績。韋斯咸征戰弗賴堡方面，後者鋒將基哥列舒治在81分鐘一箭定江山，令「鎚仔幫」以0：1飲恨外，也報卻在分組賽被雙殺之仇。

維拉歐協聯16強首回合悶和阿積士

同日出戰歐洲協會聯賽16強首回合的英超球隊阿士東維拉亦不勝，作客今季成績急走下坡的荷甲傳統勁旅阿積士，在各分別有右閘安斯干沙及高查被逐下，以互交白卷終場，下周返主場再與對方分勝負。

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