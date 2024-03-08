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體育

CEO性騷擾事件未息 韋少證無意離紅牛

【明報專訊】世界一級方程式（F1）昨起一連三日於沙特阿拉伯展開新季次站，力爭車隊三連霸的紅牛因行政總裁兼領隊漢拿捲入隊內性騷擾事件，早前與陣中首席車手韋斯塔本的父親傳不和。「韋少」昨首度回應事件澄清無意離隊，但強調不會就有關風波作評論。

漢拿自2005年紅牛加入F1起一直擔任車隊領隊，領軍共奪6屆總冠軍。不過這名英籍「開國功臣」今季季前卻被指性騷擾隊內女職員，據報賽會仍在了解事件。而韋斯塔本的父親祖斯韋斯塔本上周公開稱漢拿影響了車隊聲譽，認為對方應引咎下台，令其愛子離隊消息突成外界關注焦點。近日祖斯更被英國《天空體育》拍到與平治領隊禾夫會面，令傳聞不絕於耳。韋少昨回應事件道：「我的合約2028年才到期，當初簽約就是希望長留在此，不然為何要簽？我很清楚車隊對我的支持，且我很喜歡這裏，只要車隊有好表現，我就沒理由離開。」

BBC：涉事女職員被停職

惟據《BBC》最新消息指，紅牛早前經內部調查認定漢拿無辜後，昨決定暫停涉事女職員的職務。

此外，今屆戰車研發不順的阿爾派內部震盪不斷，早前宣布離開這支雷諾旗下車隊的技術總監波比爾，昨宣布轉投雅士頓馬田擔任同一職務，與陣中西班牙籍名將艾朗素再續前緣。波比爾曾在2005及06年擔任雷諾技術總監，協助當時效力該隊的艾朗素奪得兩屆車手總冠軍。

至於昨晚的沙特站首節練習賽，韋斯塔本以1分29.659秒做出最快圈速。

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