拿度棄戰印第安網球賽 「身體狀况未準備好戰頂級賽」

拿度近年飽受傷患困擾，先是在2021年夏天因左腳傷患提早收咧，翌年雖在澳洲及法國公開賽先後拿下個人第21及22座男單大滿貫，但前後均因為舊患斷斷續續，令他因傷避戰多項巡迴賽，去年在澳網更在次圈因左邊髖關節肌肉受傷退出，休養整整一年。今年1月初復出後又在布里斯班國際賽戰至8強落敗，及後再度宣布因傷棄戰澳網，現時世界排名更跌至652位。

近年因傷屢退賽 排名跌至652位

這名西班牙傳奇球星本周日曾出席表演賽復出，最終不敵同鄉的世界二哥卡路士艾卡拉斯。原以此為復出做勢的他，昨卻宣布退出印第安韋爾斯公開賽，拿度在聲明中感言道：「這不是容易的決定，退出讓人感到沮喪，但我不想對自己及球迷說謊，因現在我的身體狀况並未準備好出戰頂級賽事。」

外界料已預告有意戰畢今季後退役的他，此舉是希望換取休息時間，為備戰下月展開的紅土賽季，並力爭在5月的法網挑戰拿下前無古人的第15座男單錦標。

艾卡拉斯無恙 首擊遇阿蘭迪

賽事方面，在男單首輪輪空的卡路士艾卡拉斯將於次圈首擊面對意籍球手阿蘭迪，這名早前受足踝傷患困擾的西班牙籍新星，透露已無大礙可迎接這項ATP千分級賽事。此外，英籍前「世一」梅利首圈以直落兩盤6：3、6：2擊敗比利時籍的大衛哥芬，次圈將遇5號種子的俄籍名將羅比夫。

至於印第安韋爾斯賽女單首圈，國家隊的張帥以盤數1：2反負日籍球手本玉真唯；而16歲俄籍新星米拉安祖娃則以直落兩盤5：7不敵美籍球手禾妮斯。