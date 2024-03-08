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體育
2024年3月8日星期五
皇馬驚險闖歐聯8強 主場僅和萊比錫 安察洛堤斥麾下表現糟糕
曼城再挫哥本哈根連續7屆晉歐聯8強 為英超榜首戰壯行色
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沙拿復操 下周日勢領紅軍攻曼城
巴塞迎馬略卡中場兵荒 拉芬夏勢後移
聖瑪莉球場鄰近工廠失火 修咸頓聯賽延期
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【明報專訊】（請看附圖）
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