體壇快訊：士砵亭阿特蘭大歐霸言和

拿玻里回勇迎拖連奴

衛冕意甲的拿玻里明晨於聯賽主場迎戰拖連奴，該隊自解僱馬沙利，並換上卡蘇拿掌軍以來，4戰取2勝2和，目前在意甲暫列第7，與排第10的客軍有6分距離。另一方面，暫列季席的AC米蘭日前宣布，將於5月赴澳洲與另一意甲球會羅馬，在珀斯上演表演賽，這也是AC米蘭30年以來再訪「袋鼠國」。

火箭揚威沙特賽承諾重臨

奧蘇利雲在沙特阿拉伯首都利雅德上演的沙特桌球大師賽，於決賽面對比利時籍好手比素，結果「火箭」以局數5：2擊敗對手封王，並奪得25萬鎊（約250萬港元）獎金，這位英籍球王賽後盛讚沙特的設備良好，並承諾會重臨中東比賽。

字母哥復出無助公鹿負勇士

密爾沃基公鹿昨在NBA常規賽作客金州勇士，喜迎球星「字母哥」安迪度高安普復出並攻入全隊最高的23分，惟在比賽中三度上籃皆遭勇士的積遜戴維斯封走，最終不敵有史堤芬居里攻入29分的勇士，以90：125大敗一場，六連勝走勢告終，而勇士則取得近5仗的第4勝。