曼城再挫哥本哈根連續7屆晉歐聯8強 為英超榜首戰壯行色

首回合已手握兩球優勢的曼城，昨仗回師主場雖已收起不少中後場主力，改由歷高利維斯、奧斯卡波比、馬菲奧斯紐尼斯等副選披甲，惟憑守將文路爾艾簡治、鋒將祖利安艾華利斯上半場9分鐘內各建一功，加上近期腳風大順的艾寧夏蘭特，臨完半場前取得近3場賽事的第7球進帳，終助曼城以3：1戰勝上半場中段曾扳回一城的哥本哈根，為下周日作客利物浦的英超榜首爭奪戰一壯聲威。惟美中不足的是中場馬菲奧斯紐尼斯在比賽期間手指移位重創，或須養傷一段時間。

第3隊歐聯十連勝 看齊皇馬拜仁

曼城勝出這仗後，不單已連續7季成為歐聯8強一分子，更是歐洲賽史上首支球隊連續9場主場賽事攻入3球或以上，以及繼皇家馬德里和拜仁慕尼黑後，第3支在歐聯連勝10仗的勁旅。主帥哥迪奧拿賽後表示：「能連續7季打入歐聯8強階段絕非易事。我加盟曼城前，大家從未想過這是有可能的。幸運的是，會方願意給予我職業足球裏最寶貴的耐性及時間，讓大家可以達成目標。」