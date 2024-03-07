兩周前訓練被車撞 月底主場迎三鐵世盃 伍泰龍認傷勢礙備戰

三項鐵人世界盃於2月下旬假新西蘭揭開戰幔，香港作為第2個分站，將以中環灣仔海濱長廊作起步點，先於維港進行750米游泳，上岸後沿博覽道、國際金融中心、以及中環碼頭踩單車完成5圈共20公里，最後途經政府總部及立法會等地標進行兩圈共5公里跑步，並於金紫荊廣場衝線。

偕彭詩雅爭巴奧積分

三鐵世界盃香港站作為巴黎奧運積分賽之一，吸引世界好手參賽，港隊將會派出4男1女，包括杭州亞運混合接力賽銅牌得主伍泰龍及彭詩雅，在主場爭取巴黎奧運積分。現時亞洲排名第3的伍泰龍，爭奪奧運席位的最大對手為排名第4、杭州亞運個人賽銅牌得主哈薩克的比桑班耶夫。

伍泰龍上周三發文，稱一周前在沙頭角公路騎單車訓練時，遭雙層巴士撞倒身體右方，並被馬路邊的金屬欄杆擠壓，其後跌出單車外及向前翻滾數米，而涉事巴士則不顧而去。

意外中扭傷左手 「沒骨裂算幸運」

這名24歲港將在意外後首度公開露面，其身體亦無表面傷痕，被問及案件調查進度時，他直言「不知道能說什麼」，他坦承對意外發生感到遺憾，但正在盡力克服困難，「我的左手在意外中扭傷，在練習游泳時，每次划水手都有點痛，但不是個很大的問題，我沒有裂骨也算不幸中之大幸」。他又稱意外不會令自己對訓練蒙上陰影，冀道路使用者可顧及他人安全，「我們是港隊成員，一年大部分時間都在香港練習，只要注意安全就好」。

伍泰龍和彭詩雅皆期待主場作賽，去年11月曾參加三鐵亞洲盃香港站的兩人，異口同聲指親友和巿民的打氣，令自己倍添動力。港隊教練韋安祖稱在世界盃爭分有一定難度，並盼麾下於4月6至7日假中國德興舉行的半奧運距離亞洲賽，以及21日在日本廿日巿巿上演的亞洲賽爭取佳績。