白禮頓歐霸16強征羅馬 迪沙比率兵返意 贈敵帥迪羅斯高帽

40歲的迪羅斯於1月中取代被革職的摩連奴執教羅馬，迄今各項賽事錄得7勝1和1負及勝率達77.8%的佳績，其中意甲已躍升至第5，只要保持水準演出，有望出席下季歐聯。白禮頓卻像身處地獄，英超和英格蘭足總盃共7仗2勝1和4負，而聯賽也已跌至第9，領隊迪沙比在或面對三連敗前說：「我十分尊重迪羅斯。我早已預料他能成為偉大教練，因他在球員時代已展示了個性。他與我的足球哲學不謀而合，而且彼此是朋友。不過，我渴望這次能勝出。」惟缺少已提早收咧的三笘薰及祖奧柏度等5名傷兵，始終是「海鷗」凱旋的障礙。

高普預言沙比阿朗素將成名帥

同日分別爭取成為今季「四冠王」和「三冠王」利物浦和今季34戰不敗的利華古遜，將分別作客實力一般的布拉格斯巴達及卡拉巴克。領前英超的「紅軍」或因下周一凌晨需主場大戰次席曼城，令主帥高普明晨將再派遣一些年輕小將上陣，這德國名帥看好利華教頭沙比阿朗素的執教生涯前途似錦，「這代的名帥有安察洛堤、摩連奴和哥迪奧拿，或者我也是，我們未來20年將不能持續下去，下一代傑出教頭已出現，沙比已脫穎而出」。