卡尼起孖領拜仁闖8強 稱大勝拉素將成今季轉捩點

拜仁首回合落後0：1，近5仗僅一勝，昨返回安聯球場出擊，於38分鐘由哈利卡尼飛頂打開紀錄，34歲中場湯馬士梅拿完半場前門前頂入，總比數反超前2：1，加上卡尼66分鐘補中鎖定勝局，協助球隊以3：0擊敗拉素，兩回合計反勝3：1，晉身8強。而翼鋒基拿比在補時後備入替，養傷3個月終復出。

基拿比養傷3月復出

30歲英格蘭國腳哈利卡尼今季加盟拜仁後，在各項賽事上陣33場入33球兼8次助攻，共參與41球效率驚人，未計今晨兩場歐聯16強次回合比賽，暫與巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比同以6球並列射手榜首位，但球隊先後失落德國超級盃及德國盃，德甲現又落後利華古遜10分居次，歐聯或成卡尼爭逐職業生涯首個錦標及避免球隊「四大皆空」的最後希望。這名當選昨仗最佳球員期望，是役能成為球隊在季尾的轉捩點，「這是完美的一晚，踢出頂級表現，一場重要勝仗可以改變球季走向，我們要保持勢頭，希望這是球隊今季的轉捩點」。

梅拿：證表現未如外界所說一團糟

拜仁主帥杜曹讚揚球隊踢出激情和有耐性，表明會以歐聯冠軍為目標，又透露賽前在更衣室講話時誤踢中一個箱子而傷及腳指，導致昨仗全場90分鐘只能一直坐在後備席廂。對於這名德籍教頭早前落實完季離隊，卡尼承認情况不尋常，稱作為球員有義務在每場比賽都取勝；老將湯馬士梅拿強調，球隊是役表現證明，非如外界所說那麼一團糟。拜仁緊接周六晚德甲主場迎戰緬恩斯。

另外，德國警方證實，昨仗賽前拘捕1名意大利籍的拉素球迷，據報該名18歲疑犯當時於慕尼黑市的一間酒吧內，展示向希特勒致敬的手勢，並在繳交4位數的保釋金後獲釋。