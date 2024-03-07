明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

卡尼起孖領拜仁闖8強 稱大勝拉素將成今季轉捩點

【明報專訊】今季面臨「四大皆空」的德甲傳統勁旅拜仁慕尼黑，昨在歐聯16強次回合的「背水一戰」，憑射手哈利卡尼梅開二度，主場以3：0擊敗拉素，兩回合計反勝3：1晉級8強。協助球隊保住爭標希望的功臣卡尼期望，此役會成為球隊今季的轉捩點。主帥杜曹表明會以歐聯冠軍為目標。

拜仁首回合落後0：1，近5仗僅一勝，昨返回安聯球場出擊，於38分鐘由哈利卡尼飛頂打開紀錄，34歲中場湯馬士梅拿完半場前門前頂入，總比數反超前2：1，加上卡尼66分鐘補中鎖定勝局，協助球隊以3：0擊敗拉素，兩回合計反勝3：1，晉身8強。而翼鋒基拿比在補時後備入替，養傷3個月終復出。

基拿比養傷3月復出

30歲英格蘭國腳哈利卡尼今季加盟拜仁後，在各項賽事上陣33場入33球兼8次助攻，共參與41球效率驚人，未計今晨兩場歐聯16強次回合比賽，暫與巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比同以6球並列射手榜首位，但球隊先後失落德國超級盃及德國盃，德甲現又落後利華古遜10分居次，歐聯或成卡尼爭逐職業生涯首個錦標及避免球隊「四大皆空」的最後希望。這名當選昨仗最佳球員期望，是役能成為球隊在季尾的轉捩點，「這是完美的一晚，踢出頂級表現，一場重要勝仗可以改變球季走向，我們要保持勢頭，希望這是球隊今季的轉捩點」。

梅拿：證表現未如外界所說一團糟

拜仁主帥杜曹讚揚球隊踢出激情和有耐性，表明會以歐聯冠軍為目標，又透露賽前在更衣室講話時誤踢中一個箱子而傷及腳指，導致昨仗全場90分鐘只能一直坐在後備席廂。對於這名德籍教頭早前落實完季離隊，卡尼承認情况不尋常，稱作為球員有義務在每場比賽都取勝；老將湯馬士梅拿強調，球隊是役表現證明，非如外界所說那麼一團糟。拜仁緊接周六晚德甲主場迎戰緬恩斯。

另外，德國警方證實，昨仗賽前拘捕1名意大利籍的拉素球迷，據報該名18歲疑犯當時於慕尼黑市的一間酒吧內，展示向希特勒致敬的手勢，並在繳交4位數的保釋金後獲釋。

上 / 下一篇新聞