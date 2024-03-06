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體育

歐聯16強手握1球優勢返主場再戰萊比錫 安察洛堤冀麾下時刻求進

【明報專訊】14屆盟主皇家馬德里明晨將於歐聯16強次回合，手握1球優勢回到班拿貝球場迎戰德甲的RB萊比錫。不過這支西甲班霸近3輪聯賽僅1勝，主帥安察洛堤賽前強調必須戒慎恐懼，並希望麾下保持求進的精神，盡快走出小低潮，續在兩條戰線力爭到最後。

皇家馬德里vs.RB萊比錫 now643台

明晨04：00直播

皇家馬德里上屆雖取得三冠，但在最重要的西甲聯賽及歐聯卻分別屈居亞軍及在4強不敵最終冠軍曼城止步。今屆這支「銀河艦隊」重新出發，先於西超盃拔頭籌，並在西甲戰畢27輪後以7分領先次席的基羅納，重奪冠軍在望。至於歐聯則在16強首回合作客憑巴謙戴亞斯攻入唯一入球領先RB萊比錫，明晨將返主場再戰。

對於近3場聯賽僅得1勝2和，安察洛堤昨表示：「球隊全季表現總有起伏，這亦代表我們必須戒慎恐懼，並需要保持求進的精神。目前己隊有不少年輕球員，仍有不少進步空間，面對萊比錫這樣的對手絕不會容易應付，想要晉級就要拿出必勝決心。」

軍情方面，在首回合因傷避戰的祖迪比寧咸，料將復任正選取代首回合功臣的戴亞斯，伙拍雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯在前線攻堅。這名英格蘭隊中場日前在西甲言和華倫西亞的賽事，因末段頭槌建功被球證判「詐糊」而投訴過激領紅被逐，據報會方將為他上訴。至於客軍是役有後衛施馬根因累積黃牌滿額須停賽。

曼城迎哥本哈根 哥帥拒輕敵

同日另一場16強，衛冕之師的英超豪門曼城亦返主場迎戰丹麥的哥本哈根，首回合先勝3：1的「藍月」自去年12月初後，已各項賽事連續19場不敗，但主帥哥迪奧拿仍不忘提醒麾下避免陰溝裡翻船，「哥本哈根曾在分組賽贏過曼聯及加拉塔沙雷，面對拜仁慕尼黑亦能言和，這已足證對手絕對有力翻盤，現在他們要背水一戰，己隊更要打醒十二分精神」。

至於近兩仗攻入6球的曼城射手艾寧夏蘭特亦表明爭冠的飢渴感，「上季我們贏得了所有錦標，我希望今季可以複製如此偉大的成就！目前己隊的狀態很好，我對此充滿信心，並會爭取更多入球，幫助球隊續向目標進發」。

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