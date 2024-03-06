梁梓軒成雙冠王 跳遠破學界塵封15載紀錄

梁梓軒在男乙跳遠第5跳躍出個人最佳成績（PB）7.07米，繼三級跳後再次打破彭英杰於2008／09學年造出的學界紀錄，成為雙料冠軍。他賽後透露前4跳狀態不佳，幸得同學鼓掌帶動氣氛，亦有教練謝孟芝鼓勵，終在第5跳成功突破。至於女拔萃的康穎霖在女甲鉛球擲出10.69米，以0.11米刷新紀錄稱后。

徑項方面，男拔萃「氣袋」王諾弘在乙組3000米決賽跑出8分58.42秒，將學界紀錄推快8.22秒奪冠。其師兄吳君浩則在男甲200米複賽再刷新紀錄，跑出21.27秒首名殺入決賽，並在4×100米接力初賽伙隊友以41.80秒率先衝線，將學界紀錄推前0.36秒。他表示將放眼挑戰鄧亦峻保持的香港紀錄（20.94秒）。

徐穎恩破400米紀錄

女拔萃隊長徐穎恩昨早在女甲800米初賽以2分39.74秒排第3晉級，下午轉戰主項400米初賽則以55.94秒率先衝線，將學界紀錄推前1.43秒。由李紫桃領軍的港大同學會書院，則在女甲4×100米接力初賽跑出48.74秒，以0.03秒打破紀錄。

團體賽方面，男拔萃在男子組以200分暫居首，領先次名余振強紀念中學55分。德望則於女子組以230.5分佔先，領前女拔萃17分，賽事後日煞科。