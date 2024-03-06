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體育

阿仙奴向錫菲聯派6蛋 3連作客勝5球或以上寫歷史

【明報專訊】英超昨晨上演獨腳戲，阿仙奴在全場取得逾八成控球率下，作客以6：0大勝榜尾的錫菲聯，並成為英格蘭職業聯賽史上首支連續3輪作客大勝至少5球的球隊。而是役射入最後一球的後衛賓韋特，更為「兵工廠」達成隊史第1萬個入球里程碑。

阿仙奴昨仗於5分鐘先由隊長馬田奧迪加特門前射入打開紀錄。13分鐘，翼鋒布卡約沙卡右路底線傳中，錫菲聯後衛積頓保利情急下誤擺烏龍，將比數改寫成2：0。「兵工廠」及後於15、25及39分鐘，分別由加比爾馬天尼利、夏維斯及迪格蘭賴斯各建一功，半場領先5：0。

換邊後阿仙奴攻勢放緩，但仍由後衛賓韋特於58分鐘的冷箭「埋齋」，此入球亦寫下隊史第1萬個正式賽事入球里程碑。最終兵工廠作客6球大勝錫菲聯，聯賽七連勝之餘，更成英格蘭職業聯賽（由英超至英乙）史上首隊連續3輪作客大勝至少5球。賽後阿仙奴27戰得61分續居季席，分別落後前兩位的利物浦及曼城2及1分。

馬天尼利傷出 阿迪達擔憂

賽後阿仙奴主帥阿迪達稱讚麾下取得預期中的表現，但仍要向爭標目標進發，並為是役於64分鐘傷出的鋒將馬天尼利感擔憂。不過好消息是養傷多時的中場湯馬士柏迪昨復出後備登場，阿迪達亦透露自戰畢亞洲盃歸隊後一直養傷的後衛富安健洋，有望短期內重返大軍。

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