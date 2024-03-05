拜仁哀兵迎拉素求平反敗局 杜曹信有能力應付壓力

拜仁慕尼黑今季成績一落千丈，先在季初失落德國超級盃，後於德國盃次圈爆冷出局，目前也在德甲落後榜首利華古遜10分，爭取十二連霸難度甚高，加上歐聯高手林立，故此或難避過今季無錦標落袋的厄運。

烏柏美卡奴首回合領紅須停賽

惟上述的外來壓力似對季後離隊的主帥杜曹影響不大，這名50歲的德籍名帥說：「我的壓力只會來自自己的要求……我喜歡承受壓力，這是一種榮幸，因為你身處最高水平的工作……這就是我對自己的期望——應對壓力……但拜仁欲取得好成績，便需承受一定的壓力。」

然而，拜仁明晨之戰除續有翼鋒京士利高文及保拿沙亞等4名傷兵外，首回合輸12碼兼領紅的守將烏柏美卡奴也停賽，而攻擊手利萊辛尼和基拿比則上陣成疑。拉素首戰以1：0挫拜仁後，近4場意甲1勝3負，上場聯賽負AC米蘭更有左閘盧卡柏歷、中堅阿當馬路錫及中場古安杜斯先後領紅，將需停賽，卻或可因此能聚焦出征拜仁。

PSG訪皇蘇 麥巴比料再掛帥

至於首回合主場以2：0輕取皇家蘇斯達的巴黎聖日耳門（PSG），明晨作客皇蘇勢續由基利安麥巴比掛帥。此子上場法甲打和摩納哥期間下半場被換走，亦是連續3場聯賽無法踢足全場下，只有1球進帳。