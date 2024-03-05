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體育

曼城雙殺紅魔 強勢迎下輪大戰紅軍 科頓起孖獲哥帥讚英超最佳 坦夏格稱兩軍實力差距收窄

【明報專訊】曼城昨在英超曼市打吡，憑菲爾科頓梅開二度及艾寧夏蘭特尾段建功，以3：1反勝有拉舒福特射入世界波的曼聯，今季「雙殺」同市宿敵。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後大讚功臣科頓屬今季最佳球員；「紅魔」領隊坦夏格則認為，兩隊實力差距已在收窄。

曼聯傷兵滿營陣容不整，作客阿堤哈德球場被曼城搶盡主導權，紅魔全場控球率僅27.1%及3次射門，唯一一次中龍卻轉化成先開紀錄一球，門將奧拿拿8分鐘大腳精準長傳，隊長般奴費南迪斯左路突破越位接應，傳予後上的拉舒福特在禁區頂勁射中楣頂破網，反客為主領先1：0。「福仔」之後再藉快速反擊有兩次黃金機會，但他在17分鐘未能單刀及23分鐘門前「撻Q」；曼城上半場不乏攻門，菲爾科頓的近射及單刀均被奧拿拿擋出，中場洛迪卡斯簡迪33分鐘的窩利再被昨仗表現神勇的奧拿拿撲走，夏蘭特完半場前離門兩碼空門竟射高，曼聯大難不死半場領先1：0。

藍月下半場轟3球反勝

下半場56分鐘，拉舒福特半單刀疑被基爾獲加用手拉跌，球證未有示意，曼城隨即在下個攻勢扳平，由科頓切射死角破網。紅魔被圍攻下體能消耗大，老將莊尼伊雲斯及拉舒福特先後被換出，結果戰至80分鐘被科頓突破防線射遠柱梅開二度，加上後備入替的紅魔中場蘇夫恩岩拉伯特後場被迫甩球，被夏蘭特輕鬆埋齋，終反勝3：1，賽後27戰62分續排第2，下周日作客僅領先1分的利物浦合演榜首大戰，然後本月31日主場惡鬥第3的阿仙奴。

科頓今季英超已入11球兼7次助攻，追平上季聯賽入球數，哥迪奧拿賽後大讚這名23歲藍月青訓是今季英超最佳球員，「他本身已有才華，現在更加成熟。他熱愛足球，為踢波而生，將是球會傳奇。以他目前表現是今季英超最佳球員，沒有其他球員能像他有如此決定性貢獻」。而洛迪卡斯簡迪則以連續59場成英超最長不敗場數紀錄球員，曼城今季3敗他均缺陣。

曼聯落後第4維拉11分

曼聯英超兩連敗後，27戰44分續排第6，得失球為-2，落後第4的阿士東維拉多達11分，以及多踢1場少第5的熱刺6分。對於曼城控球率高達73.7%，以及被攻門多達27次及8次中龍，坦夏格仍認為雙方差距已在收窄，「有這麼多傷兵下，球員已付出一切，防守出色亦有機會再入球，有機會獲勝或至少取1分，所以兩隊差距真的不太大」。坦夏格因投訴球證拉舒福特單刀被拉跌未判犯規而被罰黃牌，他重申兩名球員有身體接觸，「這是決定性一刻，對手之後就立即在反擊入球」。他又稱英超第5名也有機會取得下季歐聯席位，球隊會繼續奮鬥。

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