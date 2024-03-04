利物浦爭議中絕殺森林 球證予控球權得益 紐尼斯一槌定音

利物浦過去兩仗藉年輕球員的出色表現，接連在英格蘭聯賽盃決賽及足總盃16強，分別打敗車路士和英冠球隊修咸頓，領隊高普此役續向小將投信心一票，遣翼衛干拿巴特利、中場卜比奇勒及翼鋒哈維艾利諾擔正，但「紅軍」與諾定咸森林上半場少有埋門。

阿仙奴落後5分 明晨訪錫菲聯

高普下半場60分鐘率先變陣，換入傷癒的前鋒達雲紐尼斯和中場遠藤航，後於76分鐘再調入缺陣兩個月的中場蘇保斯拉爾，最後在84分鐘一口氣換入18歲鋒將丹斯及左後衛森美卡斯，卻仍無法打破僵局。

及至補時6分鐘，球證保羅泰亞尼因紅軍中堅伊巴希馬干拿迪頭部受傷吹停比賽，而當時森林是控球一方，比賽不久重開，保羅泰亞尼卻未有將皮球給回森林，而是交予紅軍門將基利靴。兩分鐘後，紅軍藉中場阿歷斯麥亞里士打妙傳高波予達雲紐尼斯頂入鎖定1：0勝局，賽後27戰得63分，領前第3位阿仙奴5分。「兵工廠」明晨出征錫菲聯時，守將富安健洋、辛真高及中場湯馬士柏迪或會傷癒復出，但已復操的後衛祖利安添巴料仍難披甲。

高普賽後認為保羅泰亞尼沒犯錯，理由是上半場曾出現類似情况，而他當時並沒投訴森林獲得控球權。他又稱讚麾下在傷兵滿營下，仍能在各項賽事取得六連勝，實在是之前不能想像的事情。同日阿士東維拉憑左閘盧卡斯迪治尼在89分鐘建功，作客險勝盧頓3：2，賽後以55分續排第4。至於有前鋒李察利臣因膝傷缺陣1個月的「五哥」熱刺，則憑鋒將迪姆華拿開齋、基甸羅美路和孫興慜破門，主場以3：1反勝水晶宮。而名列第11的車路士則只能作客以2：2逼和賓福特，令主帥普捷天奴未能以一場勝仗慶祝自己52歲生辰。