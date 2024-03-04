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體育

體壇快訊：安永佳中超地標告負

【明報專訊】中超昨上演兩仗，港足前鋒安永佳為新東家深圳新鵬城在下半場52分鐘後備上陣演中超處子戰，惟球隊作客仍以0：1敗走有另一港腳梁諾恆於86分鐘入替的浙江隊；至於梅州客家縱有港足右閘茹子楠正選踢足全場，但在主場以0：2不敵上海申花。

黃凱彤WTT挑戰賽摘銀

WTT阿爾及利亞青少年挑戰賽昨煞科，港將黃凱彤在U19女單4強以局數3：1挫印度隊的華姬絲，惟決賽面對擊敗隊友蘇籽童的韓將，僅負2：3摘銀，而王昀希則於U19男單4強2：3負印度隊的摩迪摘銅。

波爾室內賽破400米世績

世界室內田徑錦標賽昨舉行第2天比賽，荷蘭籍名將芬克波爾在女子400米賽跑做出49.17秒奪標，並將由自己於兩周前，在荷蘭國內錦標賽締造的49.24秒世績推前0.07秒。這名24歲好手亦擅長400米跨欄賽項，她賽後坦言已沒有練習該項目4周，故此很懷念它。

蘇格蘭被嘲易入2026世盃

國際足協（FIFA）會長恩范天奴昨稱讚蘇格蘭隊打入今夏的歐洲國家盃決賽周之餘，卻打趣說由於2026年世界盃決賽周由以往的32隊增至48隊，所以令蘇格蘭隊有很好的機會晉身兩年後的世界盃決賽周。蘇格蘭隊曾8次參戰世界盃，但每次均是分組賽出局，他們上次參賽已是1998年法國世界盃。

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