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體育

韋斯塔本新季首擊輕鬆封王 巴林站偕隊友佩雷斯包辦冠亞

【明報專訊】世界一級方程式（F1）昨於巴林站舉行揭幕戰正賽，力爭連續4屆成為世界冠軍的紅牛星將韋斯塔本，以由頭帶到尾的強勢輕鬆封王，偕隊友佩雷斯包辦冠、亞軍；法拉利的辛斯則奪季而回。

韋少跨季連贏8站

紅牛車隊開季首擊一如外界所料在今屆延續大熱門姿態，「韋少」韋斯塔本先於F1巴林站排位賽以1分29.179秒的最快圈速取頭位，這名26歲荷蘭星將昨在正賽甫開賽便保持領先優勢，在未受壓力下輕鬆由頭帶到尾，終以22.457秒優勢奪得冠軍，跨季連贏8站，同時亦是他連續兩屆在巴林站揚威。

至於另一紅牛車手佩雷斯頂住盛傳今季後勢地位不保的壓力，由第5位起步的他一路後上力追，最終壓過法拉利雙雄辛斯與陸克萊，以及平治的羅素，僅次隊友韋少奪亞而回。而第4位起步的辛斯則力壓中段有失誤的「紅軍」拍檔陸克萊，以季軍身分站上揭幕戰的頒獎台。

平治咸美頓僅第7完賽

另外，已落實下季轉投法拉利取代辛斯的平治「黑帝」咸美頓，則僅以第7位完賽，不及最終排第5的隊友羅素，至於中國車手周冠宇則排第11。

韋斯塔本賽後說：「車隊還包辦前2，這是好的開始，一切都非常順利，感覺很美妙，不過，我相信下站的競爭將會更加激烈。」值得一提的是，為了遷就沙特阿拉伯下周日起的齋戒月，將於當地舉行的次站將提早至本周四起一連三日舉行，並因F1賽會規定每站必須分隔至少7天，最終巴林站亦因此提前一日完成賽事。

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