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體育

黃澤林德里賽奪亞 力戰近兩小時負法籍球手 無緣ATP挑戰賽首冠

【明報專訊】德里網球公開賽昨假印度煞科，港將黃澤林（Coleman）在男單決賽力戰1小時45分下，以直落兩盤不敵法國籍球手布蘭卡諾，無緣ATP挑戰賽首冠。

世界排名241位的黃澤林前日在德里網球公開賽4強力克日籍球手清水悠太，相隔5個月再闖ATP挑戰賽決賽。這名港將在決賽與布蘭卡諾鬥得緊湊，雙方梅花間竹保住發球局，惟黃澤林落後4：5時，在關鍵的第10局兩度發球雙錯誤而丟失發球局，以4：6先輸首盤。

黃澤林次盤嘗試反撲，第3局一度瓦解4個局點，惟最終仍無法打破對方發球局。反觀對手乘勢兩度破發，港將以2：6再輸一盤，繼去年ATP挑戰賽深圳和阿德萊德站後，第3度屈居亞軍。

王康怡巡迴賽泰國站女雙奪冠

另一港將王康怡則在ITF職業女子巡迴賽泰國洛坤府站，伙拍中華台北隊的李亞欣，在女雙決賽以直落兩盤 6：3、7：5 擊敗2號種子、中國隊的姚欣欣／鄭嫵雙，贏得其職業生涯第17項國際網協巡迴賽女子雙打冠軍。

此外，3號種子25歲的澳洲籍的迪文亞，昨在墨西哥公開賽男單決賽，以直落兩盤6：4打敗同齡的6號種子挪威籍球手卡斯柏魯迪，蟬聯冠軍兼贏得個人第8個ATP錦標，並確保在今天公布的最新世界排名續穩列十大。惟這名現排第9位的迪文亞賽後卻心繫亦是網球員的27歲英籍女友寶達，「她已晉身在美國加州舉行的聖地牙哥網球賽決賽，我正考慮飛赴那處為她打氣」。

坎伯特迪拜賽男單封王

27歲的寶達以非種子球身分躋身4強後，爆冷以6：3、6：1淘汰佔主場之利的3號種子美籍球手艾瑪娜華露，決賽對手是來自烏克蘭的6號種子高絲蒂沃，後者也爆冷以7：6（7：4）、6：1挫敗頭號種子美籍的彭古拉。至於迪拜錦標賽男單決賽方面，5號種子法國籍的坎伯特以6：4、6：3輕取7號種子哈薩克籍的布歷克稱王。

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