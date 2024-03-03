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體育

陳肇鈞助大埔絕殺東方 今季第4次建功奠勝 「習慣當救世主」

【明報專訊】大埔昨午在港超憑倒戈的陳肇鈞於末段建功，繼首循環再一箭定江山，於大埔運動場以1：0絕殺東方，續居第3位。該名港足中場今季聯賽第4次奠勝，賽後笑言已習慣當「救世主」。他另稱現談競逐香港足球先生言之尚早，惟希望今季獎項落在華人球員手中。

大埔陣中多人曾效力東方，本仗除了主教練李志堅，正選11人有陳肇鈞、李家豪、鄭子森、蔡立靖及盧卡斯共5將倒戈。東方前鋒巴科爾開賽7分鐘乘大埔後衛短傳失誤，半單刀之下與出迎的大埔門將謝家榮相撞，後者頭部撞到致「破相」，右臉頰顯現兩道長疤痕，惟經治療後無礙續戰。

半場雙方互無紀錄。東方在75分鐘，有巴科爾接應黃皓雋角球頭槌攻門，謝家榮將皮球擋向龍門方向，再於白界前撈出保住不失。以為賽事悶和之際，陳肇鈞在完場前一分鐘再度稱雄，於角球禁區混戰快一步以膝蓋撞入；縱然盧卡斯及後因拖延時間領兩黃一紅，無阻大埔在聯賽雙殺東方，10戰22分續排第3，落後榜首理文4分。冠忠南區同日以4：0大勝香港U23，10戰20分排第4位，領先少踢一場的東方3分。

李志堅讚「英雄命」 大埔續居季席

南區4球大勝香港U23

陳肇鈞繼去年8月底首循環對東方後再一箭定江山，今季聯賽第4次為大埔奠勝，惟他指出球隊進攻仍顯不足，盼日後再早點奠勝，「真係好彩，咁啱個波彈在我身上把握到；但我不希望這樣，希望每場都可以早一些入球，追貼聯賽前兩位。今（昨）日都做到，但有點吃力」。

陳肇鈞今季為大埔及港足取得多個關鍵入球，被外界視今季港足先生大熱人選。他表示現談奪獎機會言之尚早，但稱希望這次由華人球員取得殊榮，「不論誰人獲獎，華人（得獎）會舒服一點。這幾年很多華人球員踢得好但無回報，希望有人出來證明華人都有能力」。

李志堅對於陳肇鈞再做救世主，認為愛徒天生「英雄命」，「從小到大，很多時候都未必會換走他，因他就是這類球員。這跟他的性格有關，在任何情况都想盡辦法幫自己」。

理文傑志分途出戰爭勝

港超今午續演3仗，榜首的理文3時將在將軍澳運動場迎戰晉峰；次席的傑志於4時30分作客港會；標準流浪同於3時在深水埗運動場作客榜尾的深水埗。

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