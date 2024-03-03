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體育

體壇快訊：美斯隨阿根廷戰兩友賽

【明報專訊】美斯昨落實獲徵召入阿根廷隊大軍，將在美國時間本月22及26日，分別在費城及洛杉磯領軍友賽薩爾瓦多和哥斯達黎加隊。「藍白兵團」這次美國行第2個對手原是應屆非洲盃亞軍尼日利亞隊，但「超霸鷹」上月下旬突宣布取消這場國際賽。

國家小將取衝浪奧運資格寫歷史

15歲四川小將楊思琪去年在薩爾瓦多舉行的世界衝浪運動會排第31名，昨在波多黎各上演的世界衝浪運動會復活賽第6輪後，於4名選手中以11.83分脫穎而出，成功取得巴黎奧運入場劵，成為歷來首個參加此奧運項目的國家隊選手。

高爾文世界室內賽60米封王

將於周三28歲「牛一」的美籍短跑名將基斯坦高爾文，昨在格拉斯哥舉行的世界室內田徑錦標賽首日比賽，在男子60米賽做出今年世界最佳成績的6.34秒封王，亞軍和季軍分別是高爾文的26歲隊友拉尼斯，以及牙買加隊22歲新星阿基姆比歷克，時間分別是6.44秒和6.46秒。

巴塞征畢爾包勢演激戰

西甲明晨上演「三哥」巴塞隆拿作客排第5位畢爾包的前列大戰，客軍近9場聯賽7勝1和1負，但只有兩仗不失球，而畢爾包雖有守將丹尼韋維安及前鋒尼高威廉斯停賽，卻有今季曾主場擊退次席基羅納及第4位馬德里體育會的數據支持，而後兩者今輪對手分別是主隊馬略卡及客軍貝迪斯。

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