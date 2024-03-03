李思穎放眼月中主場戰國家盃再爭佳績

楊倩玉5月或復出戰公路亞洲賽

港隊在上月底於印度舉行的場地單車亞洲賽取得2銀8銅，其中李思穎獨取當中的2銀2銅，不過這名港隊「小車神」對於在女子全能賽屈居日本星將梶原悠未及國家隊好手劉佳麗之後摘銅並不滿意，「始終對獎牌的顏色不太滿意，且國家隊選手的表現在進步，希望之後在國家盃有更好表現吧」。

此外，她又表示今屆亞洲賽是首次與梁穎儀合作出戰麥迪遜賽並摘銅而回，其後續會力爭今夏巴黎奧運資格及來年在主場出戰粵港澳全運會，因此希望往後在配合上做得更好。

正在養傷的30歲港隊老臣楊倩玉則表示，有信心李思穎可成往後大賽掛帥人物，又笑言「我很願意在場外給予她們意見」。李思穎則透露對方有意在5月於哈薩克舉行的公路單車亞洲賽復出，參戰男女混合團體賽，協助後輩們爭取佳績。

至於今次「嘉年華」由上月29日起在屯門市廣場、荃新天地及奧海城開始巡迴舉行，其中設有5大運動體驗區，令公眾感受體育活動的樂趣，活動將舉辦至本月17日。