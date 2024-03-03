拜仁拉素歐聯交鋒前失分

遭弗賴堡逼和 拜仁連霸夢漸遠

拜仁慕尼黑此役有包括翼鋒利萊辛尼及基拿比等7名傷兵，並有守將馬菲斯迪歷特停賽。拜仁開賽僅13分鐘便被弗賴堡後衛基斯甸根達打開紀錄，至35分鐘由鋒將泰爾扳平，其拜仁隊友穆斯亞拿則在75分鐘，於左路個人突破後射入反超。85分鐘，弗賴堡前鋒盧卡斯賀拿禁區內妙射得手追平2：2完場。拜仁賽後24戰得54分續居次，落後「藥廠」7分，衛冕機會再打折扣。

拜仁教練杜曹賽後抨擊麾下道：「從球員上半場首半小時的身體語言得知，球隊完全無組織和紀律可言。我們進攻時不時失去控球權，給予對手反擊機會。」拜仁連同歐聯16強首回合作客以0：1負拉素在內，近5仗取得1勝1和3負。

3將領紅 拉素1球僅負米蘭

拉素在意甲主場迎戰AC米蘭一戰，先有左閘盧卡柏歷堅尼在57分鐘「兩黃一紅」，及至88分鐘被米蘭鋒將諾亞奧卡科射入全場唯一入球，終使有右閘阿當馬路錫及中場古安杜斯於補時階段先後直接領紅的拉素全失3分，而續列季席的「紅黑兵團」則取得連同歐霸近4仗首勝。