明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

紅魔組軍亂 難抗藍月 坦夏格戰術死板 青訓銜接難浪費人才

【明報專訊】今天由曼城坐鎮主場的曼市打吡勝負應無懸念，即使假設「藍月」為周中幾近例行公事的歐聯16強次回合留力，也只能讓曼聯輸少兩球而已。雙曼的差距不僅在於此際傷病人數，更根深柢固乃「紅魔」領導層的組軍策略一團糟，青訓又無法跟一隊銜接，以及主帥坦夏格（EtH）戰術死牛一邊頸浪費人才。

曼城vs.曼聯 now611／621台 晚上23：30直播

倘慣常有留意賽前記招，不難發現EtH很喜歡講「front foot」，即是要領先一步、採取主動。不同教頭對此有不同演繹，各師各法，EtH的選擇則一如開鑼前柏高所指，今季變成前中兩線全體長駐前場並盡量壓到最上參與逼搶，惟當時亦評價效果有待觀望，所持理由為現有人腳大多不適合類似的高位人盯人壓迫。單看拉舒福特的施壓強度與回身意識，怎能避免成為被針對的缺口？

曼聯隊形混亂 防守人盯人效率不濟

何况這兩年人盯人在球壇縱未至於形容為沒落，但確實高水平球隊愈來愈多板斧、愈見習慣地破解，一些簡單的rotation轉位或third-man run突然走入空位串連，已足以打穿包圍網，甚至反過來以此為誘餌，創造高速長驅直進的機會。因此就算紅魔的前場奪回控球權數據名列前茅，也遠遠彌補不了後防中門大開所構成的風險。如今他們只可向門將腳法平庸的弱旅偶爾搵到着數，偏偏曼城門神艾達臣的腳下功夫全世界數一數二，結果不言而喻。

實際上紅魔的人盯人並非純粹涉及高位逼搶，而是陣地戰防務亦有此傾向，導致隊形混亂、以寡敵眾即時崩潰、泊大巴退守毫無安穩感覺、自殺式包越位屢見不鮮。假如利辛度馬天尼斯不是養傷，還可稍稍打救紅魔，皆因提升人盯人效率的元素之一，乃防守需要aggressive，貼身硬朗纏敵，而aggressive正屬阿根廷後衛的特色。

軍醫誤診招禍 小將欠清晰上位機會

談及利辛度，矛頭便不得不指向曼聯的醫療團隊以至高層。去季令他提早收檔的腳掌骨裂，很難想像復出踢幾場才察覺未痊癒；剛剛的膝傷，也不可能容許他堅持踢到出事。最離譜當數馬拉西亞，最初判定一月回歸戰陣，現在三月猶未見影，而且很大程度基於軍醫這個評估，才促使冬窗把陣中左閘放得就放，造成當前無閘可用的困境。

然而說到底，負責轉會事宜的巨頭責無旁貸，最起碼是否真不值得給予小將艾華路費蘭迪斯半點機會，當初招攬回來只為了不斷外借？若然，那麼曼聯的青訓系統同樣一文不值。望望宿敵利物浦，十字軍有多冇少，卻正是青年軍上位良機；曼城無疑目前僅餘基亞利殊一名傷兵，惟從不吝嗇給予新秀一席位，盃賽更屬練兵場合。此無他，球會由青訓到正規軍踢法一脈相承，自然有信心隨時候命做替工。

當然EtH在位日子難比藍月的哥迪奧拿或紅軍的高普，但事實乃曼城早在哥帥上台前，已訂立清晰的戰術組軍方向，反觀曼聯卻看不到EtH跟原有高層的溝通邏輯，譬如具用球能力的中堅不足而先斥巨資買奧拿拿。此刻紅魔問題太多，恐怕非憑換帥便能重拾榮光，遑論尚須賠解約費。唯有靜候新揸旗的大富翁如何出招吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

上 / 下一篇新聞