紅魔組軍亂 難抗藍月 坦夏格戰術死板 青訓銜接難浪費人才

曼城vs.曼聯 now611／621台 晚上23：30直播

倘慣常有留意賽前記招，不難發現EtH很喜歡講「front foot」，即是要領先一步、採取主動。不同教頭對此有不同演繹，各師各法，EtH的選擇則一如開鑼前柏高所指，今季變成前中兩線全體長駐前場並盡量壓到最上參與逼搶，惟當時亦評價效果有待觀望，所持理由為現有人腳大多不適合類似的高位人盯人壓迫。單看拉舒福特的施壓強度與回身意識，怎能避免成為被針對的缺口？

曼聯隊形混亂 防守人盯人效率不濟

何况這兩年人盯人在球壇縱未至於形容為沒落，但確實高水平球隊愈來愈多板斧、愈見習慣地破解，一些簡單的rotation轉位或third-man run突然走入空位串連，已足以打穿包圍網，甚至反過來以此為誘餌，創造高速長驅直進的機會。因此就算紅魔的前場奪回控球權數據名列前茅，也遠遠彌補不了後防中門大開所構成的風險。如今他們只可向門將腳法平庸的弱旅偶爾搵到着數，偏偏曼城門神艾達臣的腳下功夫全世界數一數二，結果不言而喻。

實際上紅魔的人盯人並非純粹涉及高位逼搶，而是陣地戰防務亦有此傾向，導致隊形混亂、以寡敵眾即時崩潰、泊大巴退守毫無安穩感覺、自殺式包越位屢見不鮮。假如利辛度馬天尼斯不是養傷，還可稍稍打救紅魔，皆因提升人盯人效率的元素之一，乃防守需要aggressive，貼身硬朗纏敵，而aggressive正屬阿根廷後衛的特色。

軍醫誤診招禍 小將欠清晰上位機會

談及利辛度，矛頭便不得不指向曼聯的醫療團隊以至高層。去季令他提早收檔的腳掌骨裂，很難想像復出踢幾場才察覺未痊癒；剛剛的膝傷，也不可能容許他堅持踢到出事。最離譜當數馬拉西亞，最初判定一月回歸戰陣，現在三月猶未見影，而且很大程度基於軍醫這個評估，才促使冬窗把陣中左閘放得就放，造成當前無閘可用的困境。

然而說到底，負責轉會事宜的巨頭責無旁貸，最起碼是否真不值得給予小將艾華路費蘭迪斯半點機會，當初招攬回來只為了不斷外借？若然，那麼曼聯的青訓系統同樣一文不值。望望宿敵利物浦，十字軍有多冇少，卻正是青年軍上位良機；曼城無疑目前僅餘基亞利殊一名傷兵，惟從不吝嗇給予新秀一席位，盃賽更屬練兵場合。此無他，球會由青訓到正規軍踢法一脈相承，自然有信心隨時候命做替工。

當然EtH在位日子難比藍月的哥迪奧拿或紅軍的高普，但事實乃曼城早在哥帥上台前，已訂立清晰的戰術組軍方向，反觀曼聯卻看不到EtH跟原有高層的溝通邏輯，譬如具用球能力的中堅不足而先斥巨資買奧拿拿。此刻紅魔問題太多，恐怕非憑換帥便能重拾榮光，遑論尚須賠解約費。唯有靜候新揸旗的大富翁如何出招吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。