韋斯塔本力爭四連霸 F1新季巴林掀戰幔

F1巴林站正賽 now612/638台 晚上22：55直播

今屆F1將有破天荒共24站，其中在上海國際賽車場舉行的中國站篤定相隔5年重返賽程，在4月19至21日上演；而日本站亦由以往的9或10月改至4月初的櫻花季進行。此外，今屆衝刺賽維持共6站舉行，但賽程由以往單日內完成衝刺排位賽及衝刺賽，改為周五先完成衝刺排位賽，再於周六上午舉行衝刺賽，讓車隊有時間調整戰車準備同日進行的正賽排位賽及翌日正賽。另一較矚目的改例則是由以往正賽起步後兩圈起才可使用DRS（減少空氣阻力系統），改為首圈後便可運用，務求加大落後戰車的競爭性。

紅牛爭三連冠 新駒變招惹關注

今屆焦點無疑落在紅牛爭取三連霸，以及陣中頭號車手韋斯塔本爭取連續4屆成為世界冠軍上。早前紅牛車隊行政總裁兼領隊漢拿捲入隊內性騷擾醜聞，目前風波仍未止成為車隊隱憂。這名50歲英籍領軍人物賽前對新戰車RB20寄予厚望道：「這是車隊歷史上重要的一年，過去20年紅牛成功改變了F1格局，我相信今季可延續近年強勢。」

值得留意的是，紅牛新戰車RB20在側箱入風口及底盤設計均有明顯改動，反觀其他車隊則參考了紅牛去年戰車RB19設計，究竟「咩葫蘆賣咩藥」讓人期待。從上周在巴林的3日季前測試所見，「韋少」在首日共跑143圈做出1分31.344秒的最快圈速，但其後兩日的最快圈速則分別由法拉利的辛斯及陸克萊做出，其中辛斯次日的1分29.921秒是唯一跑入1分30秒的車手。雖說季前測試向來有留力懸念，但法拉利領隊華蘇亞近日透露今屆戰車SF-24的胎耗問題有明顯改善，若所言屬實，對車隊在比賽時的換胎策略將有更大改進及靈活度。不過這一切是否意味「紅軍」可再與紅牛一較高下仍有待今晚正賽得出初步答案。至於去屆兩大黑馬車隊麥拿侖及雅士頓馬田今屆能否再度衝擊前三亦備受關注。

黑帝平治末季 下屆出缺席位爭崩頭

今屆另一亮點落在英籍「黑帝」咸美頓身上，這名39歲的7屆世界冠軍篤定將迎來在平治車隊12年生涯的最後一季，下屆轉投法拉利，與陸克萊成為隊友。外界預料今屆黑帝與羅素的隊內爭逐將更激烈，而「銀箭」戰車上季尾已漸逐重見競爭力，今屆可否再「升呢」回到數年前的爭標水平亦要拭目以待。

此外，今季10隊共20名車手與上季尾完全相同，但今季完結後卻將有包括咸美頓在內多達14名車手合約屆滿，而將被黑帝取代的辛斯勢要在今季證明身價，以爭取下屆續留F1。同時各路好手亦定必對咸美頓出缺的平治席位虎視眈眈。

近年在下游苦苦掙扎的哈斯車隊，季前解僱效力了車隊9年的意籍領隊史丹拿，改由原任車隊總工程師的日籍老臣小松禮雄接任，相信首要任務將是帶領車隊爭取走出榜尾之列，擺脫近年「魚腩」及「黑仔王」形象。