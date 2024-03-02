體壇快訊：蘇籽童WTT U17組奪亞

鄧謝配德羽賽闖8強

德國羽毛球公開賽昨續演，港隊首席混雙組合鄧俊文／謝影雪在16強以局數2：1力克東道主拍檔林富斯／盧巧，晉級8強對馬來西亞隊的陳健銘／賴沛君。至於楊雅婷／楊霈霖在女雙16強以2：1挫美國隊，晉級後與保加利亞隊的史度伊娃姊妹交手。

七欖已售3.4萬3天通行券

香港國際七人欖球賽將於4月5至7日最後一次在香港大球場舉行。香港欖總行政總裁麥偉彬有信心屆時將全場爆滿，他確認目前已售出3.4萬張3天通行入場券，佔賽事座位分配總供應量逾85％，海外門票佔總銷售量42％。大會昨亦確認今年將邀請到早前出戰賀歲盃的利物浦名宿大衛占士及希比亞再訪港觀賞七欖。

畢爾包再挫馬體會晉西盃決賽

畢爾包昨在西班牙盃4強次回合，憑一對兄弟兵鋒將伊拿基威廉斯與歷高威廉斯互送助攻兼入球，加上古魯斯達下半場錦上添花，主場以3：0大勝馬德里體育會，兩回合計大勝4：0晉級，近5屆第3次晉身決賽，將於下月6日與早前淘汰皇家蘇斯達的馬略卡爭奪冠軍。