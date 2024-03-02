普巴為停賽4年上訴 對判決心碎 強調違禁非故意

普巴在去年8月底今季意甲首輪對烏甸尼斯賽後藥檢，結果驗出體內藥睪固酮水平升高，10月第二次檢測結果仍呈陽性，反興奮劑法庭日前判重罰停賽4年，由去年9月11日起計至2027年9月11日，屆時普巴將34歲。這名法國國腳在社交網發文，對此感震驚和心碎，「這個判決是不正確，把我職業生涯建立的一切都奪走。當我擺脫法律限制時，一切就會真相大白，我從沒在知情或故意情况下，服用任何違反反興奮劑條例的藥物。作為職業球員絕不會使用違禁藥物去提升表現，也絕不會不尊重和欺騙效力的球隊、隊友、對手和球迷」。多名祖雲達斯球員如拉比奧特及杜辛華荷域，以及效力曼聯的華拉尼及般奴費南迪斯等都有留言力挺。據報上訴需時6至7個月才有結果，而祖雲達斯正考慮與普巴提早解約。

法主帥迪甘斯感痛心

普巴上季由曼聯重返祖雲達斯後受傷患困擾，近兩季只上陣12場。法國隊主帥迪甘斯對判決感痛心，「我很了解保羅（普巴），我無法想像他服用了興奮劑。考慮到他在國家隊的成就，我對他目前處境感到傷心。他將向體育仲裁法院辯護沒故意使用禁藥，我衷心希望事情能夠解決」。