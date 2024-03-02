利物浦青春班襲森林 高普保護小將 籲外界勿過於聚焦

諾定咸森林vs.利物浦 now621台 晚上23：00直播

利物浦過去一周先在英聯盃決賽加時1：0挫車路士奪冠，日前再於英足盃16強主場3：0輕取修咸頓，連同英超及歐霸，續向四冠王目標邁進。紅軍現有主力穆罕默德沙拿、阿歷山大阿諾特等多達12名傷兵，讓今夏將離任的高普不得不以年輕球員掛帥，當中19歲中場卜比奇勒及20歲翼衛干拿巴特利均把握機會交出表現，今仗有望繼續臨危受命。

正當球會青訓產品嶄露頭角，惟高普昨在賽前記招強調，小將尚未準備成為大眾焦點，「這裏沒有人是盧克利特勒（Luke Littler，17歲世界賽亞軍飛鏢神童），對於未來之星而言，職業生涯難免會被滋擾。他們對修咸頓那晚很棒，但現在重點是應對即將到來的挑戰」。高普透露，中場蘇保斯拉爾和前鋒達雲紐尼斯已復操，惟能否趕及今仗傷癒復出還待觀察。

奧歷治倒戈 紐奴點名可做救星

森林在聯賽暫列17名，日前在英足盃16強主場0：1被曼聯絕殺後，今季餘下時間將專注爭護級。森林今仗將有後衛尼高威廉斯和翼鋒奧歷治倒戈，其中後者今季由AC米蘭外借來投，獲領隊紐奴點名可做球隊救星，「他上場對曼聯的表現十分驚豔，不論左、右還是中路位置都能夠勝任，因此我們需要他在最佳狀態」。不過，森林是役仍有射手基斯活特等人因傷避戰。

普斯迪高路膺倫敦最佳領隊

迪格蘭賴斯獲選最佳球員

另外，排第5的熱刺同晚主場迎戰倫敦市鄰會水晶宮。一年一度的倫敦足球頒獎典禮昨晨舉行，得獎者都屬「新人」。今季才接任熱刺領隊的澳洲籍教頭普斯迪高路，力壓阿仙奴主帥阿迪達等4人當選年度最佳教練，他受訪時亦感到受之有愧，「有點奇怪，雖說很榮幸得獎，但我實在還未領軍達到想要的效果」。

同樣去夏加盟的門將古里莫維卡里奧，亦當選年度最佳門將；至於年度最佳球員殊榮，則由阿仙奴中場迪格蘭賴斯大熱得獎。