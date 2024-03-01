D1首日誕生9項紀錄 男拔萃吳君浩男甲100米200米兩締新猷

吳稱100米非個人最佳成績仍感開心

男拔萃昨在短跑項目一支獨秀，當中父親為冰島人、母親為香港人的吳君浩，昨上午的男甲100米初賽跑出10.55秒，打破謝以軒在2017／18學年寫下的學界紀錄（10.60秒），同時以0.36秒力壓李求恩紀念中學好手鍾梓聖率先衝線，首名躋身準決賽，其後在男甲200米初賽超風速+2.2米／秒跑出21.32秒，將學界紀錄大幅推前0.59秒。

至於男拔萃乙組小將古綽峰在200米初賽跑出21.61秒，打破師兄梁靖恆去年造出的學界紀錄。即使兩破紀錄，但吳君浩卻未自滿，「我等待首個學界紀錄多年，雖然100米不是個人最佳成績，但能達成目標都好開心」。

白凱文100米欄推快紀錄至13.54秒

女拔萃則於跨欄項目展現優勢，港青紀錄保持者白凱文超風速+3.8米／秒跑出13.54秒，將自己的紀錄推快0.22秒；其師妹鄔凱堯在乙組初賽跑出平紀錄的14.42秒，而李汶澄則於丙組初賽跑出15.07秒，將紀錄推前0.16秒。白凱文又在女甲100米初賽更跑出11.99秒，以0.21秒力壓港大同學會書院的「女飛人」李紫桃首名晉級。

另一方面，香港華仁書院的梁梓軒在男乙三級跳決賽連續3跳破紀錄，終以13.86米封王。德望學校的李曉頣在女甲跳遠以5.84米奪冠，其成績亦比上屆港青紀錄保持者、聖瑪加利男女英文中小學星將賈慧妍在上屆造出的學界紀錄5.78米更遠，惟後者昨於D2田徑賽跳出6.06米，將學界紀錄再次推遠。至於團體賽方面，力爭三連霸的男拔萃在男子組以93分暫列榜首，德望則以130分領前。