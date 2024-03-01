足壇快遞：杜度首獲召戰世盃外

C朗做不文動作罰停1場

基斯坦奴朗拿度（C朗）日前在沙特聯領艾納斯作客艾沙比一戰，因主場球迷不斷向這位葡萄牙球星高呼其死敵美斯的名字作挑釁，令C朗完場後在場中向「柴台」球迷作不文動作回敬，沙特足協在調查後宣布對C朗判處1場停賽及罰款1萬沙特里亞爾（約2.1萬港元），並指有關判罰不得上訴。

拜仁訪弗賴堡缺迪歷特

在德甲落後榜首利華古遜的次席球隊拜仁慕尼黑，明晨會在聯賽作客弗賴堡。正以8分落後「藥廠」的拜仁，是役料有翼鋒基拿比傷癒可候命，而後衛烏柏美卡奴亦停賽期滿復出，但另一中堅馬菲斯迪歷特又因累積足夠黃牌停賽，此戰作客今季主場僅兩負的弗賴堡不易應付。

桑治離喀麥隆教職

喀麥隆足總昨宣布，解除了主教練桑治的職務。這名47歲喀麥隆隊名將領軍近兩年，惟在剛過去於科特迪瓦舉行的非洲國家盃，在16強以0：2不敵最終亞軍尼日利亞隊出局，該國足總主席伊度奧稱桑治對球隊作出巨大貢獻，但同時指在他帶領下喀麥隆沒明確目標，故決定不與桑治續約。