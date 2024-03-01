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體育

麥巴比兄弟檔傳下季齊投皇馬

【明報專訊】法甲明晨上演前列大戰，現列季席的摩納哥將在主場迎擊榜首巴黎聖日耳門（PSG），冀能乘勇一挫客軍銳氣，收窄雙方聯賽積分差距。至於PSG球星基利安麥巴比與傳聞新東家皇家馬德里的轉會消息則愈演愈烈，西班牙傳媒最新指該名法國隊前鋒的弟弟伊芬麥巴比，都會一併成為「銀河艦隊」來季新成員。

據西傳媒報道，麥巴比雖然已答允今夏將以自由身由PSG轉投皇家馬德里，亦願意將簽字費稍減至8,560萬鎊（約8.49億港元），但條件為需一併簽入17歲的伊芬麥巴比，作為交易一部分。伊芬麥巴比本身為PSG青年軍成員，今季亦曾3次代表PSG一隊上陣。另一方面，今季在皇馬表現搶鏡，早前因足踝受傷已缺陣3仗的進攻中場祖迪比寧咸，則有望在今輪西甲訪華倫西亞時復出。

南野拓實領摩納哥迎PSG

PSG目前23戰積54分，比起摩納哥多13分，不過對上3次摩納哥主場面對PSG的法甲賽事，摩軍皆全數勝出。今季重拾信心，目前在法甲20戰已交出6個入球、5次助攻的前利物浦球星南野拓實，以及已在法甲進帳11球的老牌射手賓耶達，皆是摩納哥的反擊利器。同時，今季在法乙敬陪末席的華倫西恩斯，則在法國足總盃8強憑互射12碼氣走低組別球隊魯昂，取得4強一席。

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