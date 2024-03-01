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體育

紅軍青春班破修咸頓 兩18歲小將包辦入球 與曼聯爭入英足盃4強

【明報專訊】利物浦日前在英格蘭聯賽盃決賽藉「青春風暴」挫車路士封王，昨又在英格蘭足總盃16強，以這股力量摧毀英冠球隊修咸頓。「紅軍」憑18歲前鋒高馬斯「地標」建功，加上入替他的同齡鋒將丹斯梅開二度，主場以3：0大捷，將與作客以1：0淘汰諾定咸森林的曼聯，在月中「雙紅會」爭入4強。

利物浦近期傷兵滿營，當中包括前鋒穆罕默德沙拿、中場遠藤航及門將艾利臣比加等多達11名主力，卻造就年輕球員伺機上位機會，繼日前英聯盃決戰車路士連同後備上陣大膽起用7名小將後，此役迎戰修咸頓更以守將20歲的干拿巴特利、21歲的昆沙、中場19歲的麥干尼爾、卜比奇勒、翼鋒20歲的哈維艾利諾及18歲的「地標」前鋒高馬斯擔正，而後者更在44分鐘接應卜比奇勒妙傳射門，皮球「省」中修咸頓球員改變方向入網打開紀錄。

丹斯其後在63分鐘入替高馬斯，僅花10分鐘便獲哈維艾利諾助攻射入效力利物浦的首個入球，更在88分鐘埋齋，並以18歲43天之齡，成為名宿奧雲之後，利物浦史上第2年輕的梅開二度球員，並令修咸頓吞3蛋而回。值得一提是「紅軍」此仗也先後在78和90分鐘，調入首次上陣的16歲中場拿安尼及19歲鋒將卡迪哥頓。雖然眾小將再度表現優秀及協助紅軍躋身8強，但領隊高普卻刻意保護對方，他說：「這是一個美好的晚上，但由明天開始，他們會被重新放在一旁。請不要問他們去了哪裏。他們進步空間仍很大和有很東西要學習。」

卡斯米路頭槌絕殺森林

般奴曼市打吡上陣成疑

利物浦的8強對手將是佔主場之利的曼聯，後者藉32歲中場卡斯米路在89分鐘近門一「槌」定音，以1：0淘汰主隊諾定咸森林。「紅魔」主帥坦夏格賽後指出，此役負傷上陣的中場般奴費南迪斯屢被敵軍球員侵犯，而這名隊長賽後更被拍攝到一拐一拐的走路，未知能否在下周日晚英超「曼市打吡」作客大戰曼城時候命。此外，在英聯盃功虧一簣的車路士憑尼高拉斯積遜及梅迪歷上半場建功，加上干拿加歷查在90分鐘奠勝，主場以3：2擊退英冠球隊列斯聯；狼隊則憑中場勒美拿甫開賽兩分鐘一箭定江山，令客軍白禮頓以0：1告負。

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