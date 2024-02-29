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體育

史路斯轟後場遠程三分 騎士絕殺獨行俠

【明報專訊】克里夫蘭騎士昨於NBA常規賽憑小前鋒史路斯射入一記超越半場的遠距離三分絕殺球，終在主場以121：119險勝達拉斯獨行俠，在東岸以38勝19負續守次席。這名贏波功臣賽後笑言此入球憶起自己的學界往事。而聯盟賽後亦確認此為NBA史上第2遠距離的絕殺入球。

笑言憶起大學往事感興奮

由米曹領銜的騎士昨面對有盧卡當錫助陣的獨行俠拉成均勢，戰至第4節尚餘9.2秒領先1分的騎士，因開界外球失誤失控球權，並被獨行俠在僅餘2.6秒，由是役貢獻「準三雙」45分、9個籃板及14次助攻的當錫，妙傳予PJ華盛頓上籃得手，以119：118反超。未有放棄的騎士在後場隨即策動最後一擊，史路斯底線開球予伊雲莫比利，後者隨即回傳予史路斯，他在大鐘響起前一刻在超越半場的距離起手射三分奇蹟命中，終助球隊以121：119絕殺獨行俠。

賽後史路斯表示：「這入球令我憶起大學學界時的往事，今次是我第2次做出這樣的絕殺球，真的令人興奮！」

其餘賽事方面，波士頓塞爾特人昨於主場以117：99輕取費城76人，取下九連勝後以46勝12負續穩居東岸榜首，領先次席的騎士7.5場勝差。至於有球星占美畢拿停賽復出的邁阿密熱火，昨造訪波特蘭拓荒者以106：96取勝，拿下五連捷兼贈對方九連敗。

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