周緣德投河南 5港腳戰今季中超

亮相發布會 傳轉會費123萬

河南隊上季在中超排第10，昨舉行季前「壯行儀式」，除宣布獲洛陽杜康控股贊助冠名為「河南酒祖杜康」，成重開冠名政策後首支中超冠名球會，以及公布新球衣及安排新球員亮相，當中周緣德亦有參與大合照，預計日內正式公布轉會。這名25歲德中混血兒效力傑志一年半，今季港超上陣14場入1球，包括本月協助傑志衛冕高級組銀牌；港足方面，周緣德入選今年初亞洲盃決賽周大軍，3場分組賽皆正選踢足90分鐘。

今季中超至少有5名大港腳，包括周緣德、梅州客家右閘茹子楠、浙江隊中堅梁諾恆、昨官宣正式加盟深圳新鵬城的前鋒安永佳，據悉還有獲東方主帥盧比度證實將轉會的孫銘謙。另有3名港將到中甲落班，分別為轉投廣西平果哈嘹的中堅勞烈斯、加盟蘇州東吳的傑志前翼衛賓紀文，以及日前離隊香港U23、將轉投南京城市的守將杜國樑。

至於昨晚旺角場上演的賽馬會菁英盃A組，冠忠南區末段憑史提芬彭利拿及趙聡悟建功，以2：0挫賽前已攜手出線的大埔。兩軍完成分組賽10仗後，南區以22分取得首名，大埔則獲19分居次。