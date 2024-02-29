明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

周緣德投河南 5港腳戰今季中超

【明報專訊】新一季中超明晚開鑼，河南隊昨早舉行季前發布會，除了落實以新隊名「河南酒祖杜康」出戰新季，同時隨着盛傳來投的傑志25歲後衛周緣德（Gerbig）亦有亮相，確定這名港腳外流。轉會網站《transfermarkt》稱，轉會費為14.5萬歐元（約122.6萬港元）。

亮相發布會 傳轉會費123萬

河南隊上季在中超排第10，昨舉行季前「壯行儀式」，除宣布獲洛陽杜康控股贊助冠名為「河南酒祖杜康」，成重開冠名政策後首支中超冠名球會，以及公布新球衣及安排新球員亮相，當中周緣德亦有參與大合照，預計日內正式公布轉會。這名25歲德中混血兒效力傑志一年半，今季港超上陣14場入1球，包括本月協助傑志衛冕高級組銀牌；港足方面，周緣德入選今年初亞洲盃決賽周大軍，3場分組賽皆正選踢足90分鐘。

今季中超至少有5名大港腳，包括周緣德、梅州客家右閘茹子楠、浙江隊中堅梁諾恆、昨官宣正式加盟深圳新鵬城的前鋒安永佳，據悉還有獲東方主帥盧比度證實將轉會的孫銘謙。另有3名港將到中甲落班，分別為轉投廣西平果哈嘹的中堅勞烈斯、加盟蘇州東吳的傑志前翼衛賓紀文，以及日前離隊香港U23、將轉投南京城市的守將杜國樑。

至於昨晚旺角場上演的賽馬會菁英盃A組，冠忠南區末段憑史提芬彭利拿及趙聡悟建功，以2：0挫賽前已攜手出線的大埔。兩軍完成分組賽10仗後，南區以22分取得首名，大埔則獲19分居次。

上 / 下一篇新聞