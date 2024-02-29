紐卡素極刑戰射贏布力般出線 門將杜巴夫卡涉違例撲救惹爭議

兩軍昨仗戰至71分鐘才出現入球，由安東尼哥頓為紐卡素打開紀錄，布力般流浪中場斯莫迪斯8分鐘後門前補射扳平，法定時間踢成1：1，及後加時30分鐘雙方未添紀錄，須互射12碼分勝負。喜鵲有哈維班尼斯第2輪宴客，杜巴夫卡於第1及5輪分別撲出斯莫迪斯及多明尼希恩主射，終險勝4：3。

迪沙比證三笘薰背傷惡化料收咧

不過，賽後發現杜巴夫卡在多明尼希恩起腳前，雙腳已離白界線，原應判重射，惟球證及旁證未有發現，加上足總盃賽事只有英超球隊主場才會運用VAR，令主隊布力般流浪含冤而敗。另一場16強，英冠榜首李斯特城作客加時以1：0小勝英超球隊般尼茅夫，殺入8強。

另外，白禮頓主帥迪沙比昨證實，陣中日本隊翼鋒三笘薰因背傷問題惡化，將要缺陣兩至3個月，預計無法完季前復出而提早收咧。

三笘薰去年底曾因傷缺陣一段時間，上月帶傷代表日本隊出戰亞洲盃決賽周，今季為「海鷗」在各賽事上陣26場入3球及交出6次助攻。