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體育

曼城血洗盧頓晉英足盃8強 夏蘭特獨轟5球寫98年隊史 強勢迎曼市打吡

【明報專訊】曼城昨在英格蘭足總盃16強，憑射手艾寧夏蘭特於58分鐘已獨轟5球，包括獲中場奇雲迪布尼助攻「大四喜」，作客以6：2大炒盧頓，晉級8強兼強勢迎接下周日的英超曼市打吡。領隊哥迪奧拿賽後大讚這對好拍檔配合非常完美，夏蘭特也稱享受與迪布尼並肩作戰，又稱逐漸回復到最佳狀態。

迪布尼4度助攻夏蘭特

哥迪奧拿讚完美配合

夏蘭特縱近期在英超做「大嘥鬼」屢失良機，惟昨仗作客盧頓於迪布尼正選助陣即火力重開，開賽3分鐘已接應拍檔傳中門前撞入，迪布尼之後在18及40分鐘兩度妙傳，助夏蘭特上半場已完成帽子戲法。盧頓及後由佐敦奇勒梅開二度，一度追至2：3。不過迪布尼於55分鐘第4次助攻予夏蘭特射入，後者3分鐘後再入一球達成「五福臨門」，加上高華錫72分鐘埋齋，終大勝6：2晉身8強，以及強勢迎接下周日英超主場對曼聯的曼市打吡。

年僅23歲的夏蘭特不但是自1970年的佐治貝斯後，再次在足總盃單場入5球或以上的頂級聯賽球員，亦成為自1926年的法蘭克羅拔斯後，98年來首個在足總盃單場入5球的曼城球員；他亦同時成為史上首人曾在歐聯及英足盃單場獨建5功，夏蘭特去年3月15日在歐聯16強次回合主場7：0大勝RB萊比錫一役，只花57分鐘就達此紀錄，如今不足一年再次在60分鐘內完成五福臨門。

基亞利殊傷出 腹股溝傷勢復發

據統計，夏蘭特加盟曼城一季半共上陣83場入79球，包括8項不同賽事18次連中三元，而今季上陣30場已入27球。至於今季受傷患困擾的迪布尼，只花12場比賽就貢獻12次助攻，今次助攻大四喜亦繼2020年9月熱刺的哈利卡尼助攻孫興慜後，再有英超球員單場4度助攻同一隊友。

哥迪奧拿賽後大讚這對好拍檔，「他們配合非常完美，奇雲（迪布尼）需要艾寧（夏蘭特），艾寧也需要奇雲。我認為夏蘭特需要一個有視野及願意傳球的隊友，迪布尼也需要隊友的走位，而且他在門前從不自私，若再有機會，相信他還會為夏蘭特爭取入球」。夏蘭特也稱享受與迪布尼並肩作戰，「我們彼此都知道對方在比賽需要甚麼，迪布尼踢法很聰明，和他一起比賽很愉快。我正恢復到最佳狀態，現在終於感覺很不錯」。不過，昨仗38分鐘傷出的基亞利殊，哥帥證實對方腹股溝傷勢復發。

（英足盃消息）

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