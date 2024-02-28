羅馬變陣挫拖連奴 戴巴拿連中三元 迪羅斯讚顯冠軍才華

羅馬上月辭退名帥摩連奴，改由球會名宿迪羅斯執教後成績穩步上揚。他昨仗突棄用上任後慣用的4-3-3陣式，首次以3-5-2陣式出征拖連奴，賽後解釋道：「這陣式可誘使對方翼衛上前，為己隊創造多些進攻空間。」而結果他的變陣立竿見影，其中30歲的保羅戴巴拿表現突出，先在42分鐘射入12碼，後於57分鐘破網，加上在69分鐘獲鋒將盧卡古助攻完成帽子戲法，以3：2力挫於44和89分鐘取得入球的主隊。

「首都狼」賽後26戰得44分，分別落後排第4和5位的博洛尼亞及阿特蘭大4分和兩分，領前隨後的費倫天拿3分。「紫百合」同日主場以2：1反勝羅馬鄰會拉素，使後者續得40分下跌落第8位。

史摩寧養傷半年首任正選

40歲的迪羅斯迄今在意甲及歐霸領軍羅馬8次，取得6勝1和1負佳績，其間戴巴拿7次上陣獨取6球，剛好等於今季在摩連奴麾下作賽18次的入球數量，賽後獲迪羅斯擊節讚賞，「他顯露冠軍才華，屬具決定性的球員」。

迪羅斯又提及基斯史摩寧缺陣達半年後首任正選道：「我為他高興，我們一直等待他復出。你必須關注他長期養傷後所面對的體能和情緒問題。自我首次會晤他後，我知道已找到一個偉大而非凡的專業球員。」史摩寧於去年9月初重傷，至本月中作客大勝費辛隆尼末段後備上陣復出。34歲的他於2019年被曼聯外借至羅馬，翌年正式加盟。

意甲明晨接戰兩場，先由排第9位的衛冕之師拿玻里作客尾四的薩斯索羅，後有榜首國際米蘭主場迎戰阿特蘭大。國米目前拋離多踢1場的次席球隊祖雲達斯9分，並挾着各項賽事跨年12戰11勝1和的強勢，恐令近兩季連同意大利盃在內4次交手連敗的阿特蘭大再度身陷險境。