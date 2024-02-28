體壇快訊：梅利暗示欲季後掛拍

謝榮鍵英國GT賽新季升級

剛由澳門轉籍代表香港的車手謝榮鍵，昨落實轉投上季英國GT錦標賽冠軍2 Seas Motorsport車隊，配上18號平治-AMG GT3新戰駒再戰新賽季。這名上季Silver-Am組別年度亞軍，今季將升級參加最高組別的Pro-Am。英國GT錦標賽新季首站於3月29日至4月1日在英國Oulton Park上演。

希拉爾沙特聯破紀錄14連勝

沙特聯豪門希拉爾昨於聯賽憑塞爾維亞國腳雲查米連高域沙域於39分鐘先拔頭籌，加上沙特國腳艾達沙尼完半場前「埋齋」，作客2：0擊敗由英格蘭名宿謝拉特領軍的伊蒂法克，賽後21戰不敗得59分續居首之餘，聯賽14連勝亦打破艾納斯的沙特聯最長連勝紀錄，各賽事亦取24連捷。

基羅納輕勝華歷簡奴守次席

西甲神奇球隊基羅納昨於聯賽獨腳戲主場迎戰華歷簡奴，憑中場捷根哥夫於52分鐘先開紀錄，加上其前線拍檔沙維奧於完場前補時階段梅開二度，主場3：0輕勝，走出近3輪不勝走勢，賽後以26戰得59分守住次席，落後榜首的皇家馬德里6分。