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體育

麥世霆刷新100蛙港績 亞洲分齡賽15至17歲組奪金

【明報專訊】港隊新晉「蛙王」麥世霆前晚在菲律賓展開的第11屆亞洲分齡游泳錦標賽，於男子15至17歲組別100米蛙泳奪得金牌，並以1分00.95秒成績，打破個人保持的香港紀錄。

18歲港隊游泳新星麥世霆，昨出戰亞洲分齡游泳錦標賽首日賽事，並在男子15至17歲組別100米蛙泳殺入決賽，最終以0.64秒之差力壓次席的哈薩克隊選手，游出1分00.95秒奪金而回，並且打破由自己去年在全國青年運動會所保持的1分01.28秒香港紀錄。

其餘項目方面，港隊小將文薈喬於女子13至14歲組別100米蛙泳以1分10.24秒奪金而回，並且打破香港分齡紀錄，較紀錄快0.37秒。而她同日伙拍李芯瑤、文雪兒及李雨晴在女子13至14歲組別4×100米自由泳，則以3分51.08秒成績摘銀，打破港青紀錄，較紀錄快多達4.33秒，其中游第一棒的李芯瑤更以55.92秒分段時間，超越星將何詩蓓保持多年的香港女子13至14歲分齡紀錄。

港隊首日奪6金3銀3銅

此外，港隊亦在15至17歲組別奪得多面獎牌，包括馬紫玲及馬麗雅分別在女子400米自由泳及200米個人混合泳奪金；麥世霆同日亦伙拍張心悅、劉建希及馬紫玲在男女混合4×100米四式接力摘金，以及張心悅在女子50米背泳摘銀等，令港隊在首日共贏得6金3銀3銅佳績。

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