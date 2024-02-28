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體育

曼聯為錦標求滅森林 傳今夏清洗10將 安東尼料割價套現

【明報專訊】曼聯英超爭前四再受挫後，明晨轉戰英格蘭足總盃16強作客諾定咸森林，力爭今季錦標唯一希望。不過「紅魔」傷兵問題未見好轉，最近更傳出今夏將大清洗，近期失去正選的翼鋒安東尼馬菲奧斯面臨被割價賣走的命運。

曼聯剛於英超主場被富咸絕殺結束五連勝續排第6，落後第4的阿士東維拉8分，以及踢少一場排第5的熱刺3分，明晨足總盃16強作客森林，除有下周日聯賽作客曼城的曼市打吡後顧，球會賽前證實至少有7名傷兵缺陣，包括海倫、勞基梳爾、雲比沙卡及利辛度馬天尼斯，未有一名純正左閘能候命，上仗撞傷頭的中場卡斯米路亦上陣成疑；森林現排英超第17，連同盃賽近11仗僅兩勝，包括去年底主場2：1擊敗曼聯，21歲瑞典國腳艾蘭加則將再倒戈，這名翼鋒今季已入5球及貢獻7次助攻，盼對母會能再次證明實力，「離開曼聯是困難的，但我想有新開始，不想每場只踢10分鐘，或連續10場無法上陣」。

助教藍斯將赴美職任主教練

利物浦完季辦巡遊送別高普

《曼徹斯特晚報》報道，曼聯新股東拉特克里夫接手轉會事務後，計劃今夏清走10名球員，包括約滿的安東尼馬迪爾及華拉尼。《每日郵報》報道，紅魔亦準備聽取上季以8600萬鎊（約8.53億港元）天價來投的安東尼馬菲奧斯報價，更指願意止蝕減一半轉會費套現。這名日前滿24歲的巴西隊翼鋒今季表現低迷，場外受家暴前女友的醜聞困擾，場內則各賽事上陣26場入球及助攻僅各一，最近未獲恩師坦夏格重用，過去6場英超均列後備，近4場更合共上陣得4分鐘，僅在兩場盃賽「擔正」。而曼聯死球助教艾歷藍斯落實在下周日曼市打吡後離隊，轉任美職球隊明尼蘇達聯主教練。

另外，身處英格蘭第6級別南部國家聯賽的梅德士東聯，在足總盃16強作客0：5大敗予英冠球隊高雲地利，結束今屆神奇之旅；明晨4場16強賽事，還有新科英格蘭聯賽盃冠軍利物浦主場對修咸頓，據報「紅軍」無論餘下3條戰線有否再獲錦標，球會已計劃季後舉行巴士巡遊，以送別完季離隊的領隊高普。至於英聯盃決賽飲恨的車路士則迎戰英冠的列斯聯。

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