港乒世團賽榮歸 杜凱琹認摘銅驚喜 李靜：原班人馬揀蟀征奧

由杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳組成的港女隊，今屆繼2018年後再闖4強，雖最終不敵日本隊無緣決賽，以銅牌完成世團賽之旅，並憑躋身此賽8強鎖定巴奧女團及兩個女單席位。今屆負傷上陣的杜凱琹形容成績喜出望外，「今年對我們是大挑戰，自己一路受傷患困擾，對爭取佳績信心不大，但靠全隊拼搏贏得奧運資格和獎牌，是超級興奮」。

巴奧團體賽連後備可帶4名球手征戰，港隊署理總教練李靜指出，屆時會在這次出戰的5人中挑選，疑暗示正養傷的東京奧運女團銅牌成員蘇慧音無緣戰巴奧，「我要跟體院、乒總和市民交代，今屆世界賽靠這班球手打出成績，理應由她們續戰，沒理由此時自亂陣腳」。

李靜對男團失利未感失望

港隊今屆在男團無緣16強，世界排名受挫下恐無緣巴奧團體賽資格。李靜對此未言失望，強調整隊士氣未損，「沖涼當然要分男女，但訓練時男、女隊會互相幫助；不論男、女隊，誰入奧運都是勝利」。他又指出，倘男隊無緣團體賽，變相讓黃鎮廷等人能專注在混雙、單打，對球手、教練而言是新開始。